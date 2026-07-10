Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín

La emoción de los Sanfermines ha vuelto a dejar heridos y, en esta ocasión, uno de ellos es un vecino de Castro del Río (Córdoba). Según ha informado la Agencia Efe, seis corredores fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra tras el cuarto encierro de las fiestas, celebrado este viernes, sin que se registraran heridas por asta de toro.

Entre los trasladados se encuentra un hombre de 65 años, natural de Castro del Río, que sufrió fracturas costales en la plaza de toros al término del recorrido. Su estado es de pronóstico reservado, según el parte sanitario difundido tras el encierro. Se trata un veterano corredor de la localidad cordobesa muy conocido por su participación habitual en los encierros desde hace décadas y por correr con la camiseta del Córdoba CF.

Seis corredores hospitalizados

El balance del cuarto encierro deja un total de seis corredores trasladados al hospital y nueve incidencias atendidas durante la carrera. Además del vecino de Castro del Río, también resultaron heridos un hombre de Villacarrillo (Jaén), con una lesión en la muñeca; un joven de Carcastillo (Navarra), con un esguince; un corredor de Coslada (Madrid), con una lesión en el tobillo; un vecino de Mañaria (Bizkaia), con politraumatismos y fractura de tobillo; y otro de Zizur Mayor (Navarra), con un traumatismo en la cadera.

Todos los heridos fueron evacuados al Hospital Universitario de Navarra, donde permanecen bajo seguimiento médico según la gravedad de sus lesiones.

Veloz encierro de Álvaro Núñez con los toros liderando la carrera. / Villar López / EFE

Encierro sin cornadas

El cuarto encierro de los Sanfermines 2026 estuvo protagonizado por los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez. Aunque la carrera no dejó heridos por asta de toro, sí se produjeron varias caídas y golpes que obligaron a la intervención de los servicios sanitarios.