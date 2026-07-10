Catorce empresas reciben el distintivo WeODS Guadiato 2030 por su compromiso con el turismo sostenible

Un total de catorce empresas y entidades del Valle del Guadiato han recibido los distintivos Somos Turismo WeODS Guadiato 2030, que reconocen su compromiso con un turismo respetuoso con el medio ambiente, socialmente responsable y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La entrega se ha celebrado en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna, en un acto que ha reunido a representantes institucionales y empresariales de diez municipios de la comarca. Alcaldes y autoridades locales han participado en la entrega de las placas a los proyectos seleccionados.

La iniciativa está impulsada por CIC Batá, con el apoyo de la Fundación la Caixa y la colaboración de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato y de Asempe Guadiato.

Durante la apertura, el presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, destacó que “la sostenibilidad debe ser una herramienta de transformación real para la comarca, capaz de generar oportunidades y arraigo”.

Empresas de diez municipios del Guadiato

Las entidades reconocidas proceden de localidades como Belmez, Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Espiel, Obejo, La Granjuela o Villaviciosa de Córdoba, entre otros municipios.

Entre las iniciativas distinguidas se encuentran alojamientos rurales, restaurantes, asociaciones, productores agroalimentarios y proyectos vinculados al turismo de naturaleza. Esta diversidad refleja el potencial del turismo sostenible en el Guadiato y su capacidad para conectar empresas, administraciones y sociedad civil.

Todas las organizaciones han completado previamente un diagnóstico mediante la herramienta Metas by WeODS, desarrollada por la Universidad de Córdoba. El análisis permite conocer hasta qué punto cada negocio integra la sostenibilidad e identificar posibles mejoras.

Formación y promoción digital

Las empresas reconocidas se incorporarán también a un mapa interactivo que facilitará su localización y promoción en internet. El objetivo es mejorar su visibilidad ante unos viajeros que valoran cada vez más las experiencias comprometidas con el entorno, la economía local y el bienestar social.

A partir de septiembre, las entidades adheridas podrán acceder a formación especializada para continuar avanzando en sus planes de sostenibilidad.

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El proyecto Somos Turismo WeODS Guadiato 2030 tendrá una duración de tres años. Su desarrollo pretende consolidar una red turística que contribuya a crear empleo, fijar población y reforzar el atractivo de una comarca con un importante patrimonio natural, cultural y gastronómico.