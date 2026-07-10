El Castillo del Moral de Lucena volverá a la Edad Media con una espectacular recreación inmersiva en 3D

Una recreación panorámica y descriptiva devolverá al Castillo del Moral de Lucena a su contexto medieval. Una experiencia plenamente inmersiva, y basada en la realidad virtual, aplicará herramientas digitales para la visualización en 3D del patio de armas de esta fortaleza del siglo XII.

El Ayuntamiento integra esta actuación en el contrato suscrito con la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía y contempla el diseño, la producción, el suministro y la implantación de esta interpretación de última tecnología en los espacios patrimoniales de la localidad.

Este proyecto está financiado a través de la convocatoria Pactul, en su edición 2025, para la puesta en valor del patrimonio turístico cultural de Andalucía, consistente en una línea de ayudas promovida por la Junta de Andalucía.

Exactamente, la intervención se basará en una investigación documental rigurosa, elaboración de un guion histórico-narrativo y modelado tridimensional coherente con la etapa narrada.

Desde el Ayuntamiento subrayan el propósito de facilitar la comprensión histórica y espacial del monumento, propiciando la visualización del enclave patrimonial en su configuración original y la contextualización de la evolución histórica.

Ambientación sonora, animaciones y locuciones en español, inglés y francés

La experiencia tendrá una duración aproximada de cinco minutos y combinará recreación digital en 3D con grabaciones en formato 360º del entorno real, incluyendo tomas aéreas mediante dron. Además, incorporará ambientación sonora, animaciones, locuciones en español, inglés y francés, subtitulación en los mismos idiomas e interpretación en Lengua de Signos Española, con el fin de garantizar una propuesta accesible, didáctica y adaptada a distintos perfiles de público.

El contrato contempla también el suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para su funcionamiento, con dos puestos completos de experiencia VR. Estos puestos incluirán gafas de realidad virtual autónomas, taburetes giratorios 360º, plintos de soporte y carga, así como licencias de uso en modo kiosco, permitiendo una utilización segura, sencilla y autónoma por parte de las personas usuarias.

La licitación establece que los contenidos deberán contar con validación histórica por especialistas locales en patrimonio o divulgación cultural, garantizando así el rigor de la recreación y la adecuación del relato histórico.

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El presupuesto global de la licitación asciende a 33.275 euros para el conjunto del proyecto, agregando una actuación similar en la villa romana de Fuente Álamo en Puente Genil. El plazo de ejecución será de cuatro meses desde la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga, y en todo caso, deberá estar finalizado antes del 3 de marzo de 2027.