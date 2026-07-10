La calle Loja de Priego de Córdoba afronta una nueva reforma para corregir desperfectos que arrastra desde 2024

El próximo lunes darán comienzo las obras de mejora de la calle Loja, en Priego de Córdoba, con la intención de subsanar los desperfectos que presenta un tramo de esta vía desde que, hace dos años se llevó a cabo una intervención que, tras su conclusión, generó múltiples quejas por parte de los vecinos.

En concreto, dicha intervención, incluida en el PFEA 2023 y que se llevó a cabo de abril a agosto de 2024, consistió en la reposición del pavimento e instalaciones entre los números 1 al 43 de esta vía, desde la intersección con las calles Málaga, Fray Albino y Ubaldo Calvo, hasta el cruce con la calle Cardenal Cisneros, elevándose el importe total de la misma a 364.902,09 euros.

El resultado del proyecto fue la creación de una única plataforma para la calzada y el acerado, sustituyéndose el asfalto por un pavimento que combinaba la piedra y el cimento, instalándose una nueva red de saneamiento y abastecimiento, procediéndose igualmente a la preinstalación de alumbrado público y de fibra y telefonía para el soterramiento de ambas instalaciones.

El tramo no se finalizó de manera adecuada, según reconocieron los técnicos

Pero como se reconoció en su día por los técnicos municipales, una vez finalizado el PFEA, el último tramo se ejecutó por una empresa privada y no se terminó de una manera adecuada, argumentándose que la última capa o lecheo, que debe hacerse en seco para después llevar a cabo su cepillado, aquí no se hizo así, aplicándose primero agua y cepillándose después, lo que provocó que la capa superficial del lecheo fuese muy débil y se desgranara al poco tiempo.

Calle Loja, donde el lunes comienzamn las obras para arreglar desperfectos que arrastra desde la última intervención en el año 2024. / R.C.C.

Meses después de finalizar la obra, en febrero de 2025, se llevó a cabo una actuación de mejora consistente en la eliminación de la capa de lecheo que se hizo mal, para volver a dar una nueva lechada más rica, haciéndolo a la manera tradicional, o sea, con un raspado a cepillo, sin agua, aprovechando la actuación para elevar el grosor de esa capa de lecheo, generando con ello una plataforma mucho más homogénea, eliminando las imperfecciones que se dejaron en la primera fase.

Mejoras que no surtieron el efecto deseado, generándose nuevas protestas vecinales, por lo que el Ayuntamiento ha optado, más de un año después, por acometer una nueva actuación, que va a consistir en la reposición del pavimento de las aceras y la regulación de los niveles de la zona de tránsito de vehículos.

Solución propuesta con la que se pretende atender a la mayoritaria petición de los vecinos, facilitando con ello el tránsito de las personas mayores que residen en la calle.

Así serán las mejoras en la calle Loja

Para ello, se procederá a la retirada del empedrado de piedra caliza ajeña existente en las aceras, incluyendo la capa de mortero de agarre y la subbase, desmontándose las tapas las tapas de arquetas de registro de las acometidas de saneamiento, acometidas de la red de abastecimiento, arquetas de telecomunicaciones y arquetas de alumbrado público para su posterior reutilización.

En cuanto a la pavimentación, el proyecto técnico recoge la colocación de baldosas de piedra natural de granito gris Quintanar de 30x30 centímetros y 4 de espesor, con terminación abujardada y flameada. Baldosas que se fijarán con mortero de cemento, realizándose el lecheado con cemento tintado en color gris.

Pavimentación de las aceras con la que se crearán unos itinerarios peatonales que mejorarán de manera notable la calidad del tránsito para los vecinos de mayor edad de la calle Loja.

Por otra parte, se desmontarán todas las tapas y marcos de arquetas que se encuentran en la zona de actuación, colocándose unos nuevos que sean capaces de soportar el peso del tránsito rodado de vehículos.

La actuación, que tendrá un plazo inicial de ejecución de dos meses, está financiada por el Plan Provincial Diputación Invierte de Reactivación Económica para las Entidades Locales de la Provincia de Córdoba, elevándose su cuantía a los 62.070,43 euros (IVA incluido).

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Para informar de las características de la actuación, responsables municipales han mantenido una reunión con los vecinos hoy viernes, a los que han trasladado las características de esta nueva actuación que arrancará el próximo lunes 13 de julio.