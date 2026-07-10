El Estado tiene 16 inmuebles sin uso repartidos por la provincia de Córdoba

El Estado español tiene alrededor de 800 edificios sin uso repartidos por toda la geografía española, según la respuesta de la Dirección General de Patrimonio a una solicitud de información pública realizada por El Périodico de Cataluña, del mismo grupo editorial al que pertenece Diario CÓRDOBA. De todos ellos, 16 se encuentran en la provincia de Córdoba.

El listado facilitado por el Estado es incompleto, ya que no existe una categoría legal de "edificio vacío". En su respuesta, la Dirección General de Patrimonio aclara que sólo se han podido recopilar aquellas fincas de carácter patrimonial, es decir, todas las que no tienen un uso o servicio público, y que tampoco están cedidas o arrendadas a terceras. Quedan fuera por tanto la inmensa mayoría de las fincas estatales que pueden estar en desuso por muchos factores, tales como estaciones de transporte público, cuarteles o comisarías, oficinas de atención al público o incluso monumentos, ya que todos ellos tienen un uso público. En el caso de Córdoba, en el catálogo sólo aparecen cocheras, almacenes y viviendas, tal como se aprecia en una búsqueda a pie de calle en Google Maps.

La lista en Córdoba

Peñarroya-Pueblonuevo concentra la mayor parte de los edificios vacíos del Estado en la provincia, con cinco locales sin uso. Según el listado, el primero se encuentra en San Bernardino, 9. En la localidad del Guadiato no hay ninguna calle con ese nombre, pero sí un camino. Otro local, con apariencia de ruina y con un cartel pintado a mano de "se vende", está en Garibaldi, 66.

El tercer edificio vacío en Peñarroya-Pueblonuevo se ubica en la calle Isabel II, 14 (antes 22), y parece ser una cochera o algún tipo de almacén. El cuarto, que no ha sido posible identificar, está en la Trinidad, 23. Finalmente, en Rafael Alberti, 18, se encuentra lo que parece una vivienda de una sola planta.

Vivienda abandonada en Aguilar de la Frontera, de la que el Estado posee una cuarta parte según la Dirección General de Patrimonio. / Google Maps

El caso de Aguilar de la Frontera es curioso, ya que el Estado posee tan sólo una cuarta parte indivisa de una vieja vivienda de dos plantas que amenaza derrumbe, con el tejado cubierto de malas hierbas. No consta quién o quiénes son los copropietarios ni para qué se usó en su día.

En Cardeña el edificio vacío estatal se localiza en la calle San Antonio, 23. En este caso, Google Maps muestra una vivienda sencilla con dos plantas, cochera, buzón y está en buen estado a primera vista.

Otra vivienda a las afueras de Espejo es lo que se aprecia en la calle Barruelo, 3. De nuevo, parece estar en buen estado.

En la calle Calvario de La Granjuela solo hay viviendas. Una de ellas es propiedad del Estado, la ubicada en el número 15. Por otro lado, la calle Francos de Montoro es una vía peatonal muy empinada donde el Estado posee un edificio en el número 4.

En Posadas las imágenes muestran un edificio de una sola planta en buen estado, con apariencia de local de oficinas más que de viviendas. En Priego de Córdoba, el listado del Gobierno muestra en local en la calle Fuentes, 25. Sin embargo, no existe en la localidad ninguna calle con ese nombre en la actualidad.

Finalmente, en la capital cordobesa el Estado dispone de una cochera en la calle El Castaño, un piso en una cuarta planta en el Parque Figueroa (en la calle Marino Martín Aguayo, 6) y un local en Campo Santo de los Mártires.