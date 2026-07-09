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Impulso al turismo de naturaleza en la provincia

Villafranca adjudica la gestión del albergue de Fuente Agria: "Un edificio emblemático ubicado en la falda de Sierra Morena"

El Ayuntamiento confía las emblemáticas instalaciones de Sierra Morena a la profesional hotelera Rocío Casán con el objetivo de revitalizar el complejo y convertirlo en un referente de ocio activo

El alcalde y los nuevos gestores en el exterior del albergue de Fuente Agria.

El alcalde y los nuevos gestores en el exterior del albergue de Fuente Agria. / Casavi

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Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba ha dado esta mañana un paso definitivo para reactivar el turismo local con la firma del contrato de adjudicación del albergue rural Fuente Agria a la profesional hotelera Rocío Casán. Con este acuerdo, el municipio busca relanzar un complejo clave para el desarrollo económico y la promoción del entorno natural de la comarca.

El alcalde de la localidad, Francisco Palomares, ha destacado la relevancia de este hito para el municipio, subrayando que se recupera la plena actividad de "un edificio emblemático ubicado en la falda de Sierra Morena" que requería de una gestión especializada tras los trabajos de mejora ejecutados en el inmueble.

Una ambiciosa remodelación con fondos turísticos

La reapertura del complejo es el resultado de un importante esfuerzo inversor. A través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, el Consistorio ha destinado más de 350.000 euros a la rehabilitación integral y puesta a punto de las instalaciones. Según ha matizado el regidor, la intervención ha permitido dotar al albergue de unas infraestructuras "modernas, accesibles y preparadas para convertirse en un referente del turismo de naturaleza y el deporte al aire libre".

El alcalde de Villafranca y la empresaria de la localidad Rocío Casán suscriben el contrato para la puesta en marcha del albergue de Fuente Agria.

El alcalde de Villafranca y la empresaria de la localidad Rocío Casán suscriben el contrato para la puesta en marcha del albergue de Fuente Agria. / Casavi

Alianza por el desarrollo local

La gestión del albergue quedará en manos de Rocío Casán, una profesional del sector hostelero natural de Villafranca, a quien el alcalde ha felicitado públicamente por asumir este nuevo reto empresarial.

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Palomares se ha mostrado convencido de que la colaboración público-privada será la clave del éxito para este proyecto. "Trabajando de la mano, conseguiremos dar vida a este espacio y seguir potenciando nuestro Parque Periurbano Fuente Agria, uno de los enclaves naturales más bonitos de la provincia", ha concluido el primer edil.

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