La Vega del Guadalquivir estrena un circuito BTT de 230 kilómetros para impulsar el turismo activo en Córdoba

Palma del Río ha acogido este jueves la presentación del Circuito Cicloturista BTT La Vega del Guadalquivir, una infraestructura por la que apuesta la Diputación de Córdoba para fomentar el turismo activo en la provincia. Se trata de un circuito para bici de 230,28 kilómetros de recorrido repartidos en 11 etapas que aglutina a nueve localidades cuyos representantes han estado en la presentación. Así, el circuito pasa por Palma del Río, Hornachuelos, Posadas, Almodóvar del Río, Guadalcázar, La Victoria, La Carlota, Fuente Palmera y Fuente Carreteros.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha presentado este circuito excusando la ausencia del delegado de Deportes, el palmeño Antonio Martín. “Hoy inauguramos, un nuevo circuito BTT en la provincia de Córdoba, un circuito cicloturista, que tiene mucho que ver con la promoción de un territorio excepcional. Y es que la comarca de la Vega del Guadalquivir es un sitio extraordinario porque tiene parajes absolutamente formidables desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista del medio ambiente”, ha explicado Lorite. El circuito aúna espacios naturales de campiña, sierra y zonas ribereñas diseñando una oferta turística para la práctica del ciclismo a través de los nueve municipios de la Vega del Guadalquivir.

Presentación del nuevo Circuito Cicloturista BTT La Vega del Guadalquivir, este jueves en Palma del Río. / CÓRDOBA

El recorrido son 11 etapas que se estructuran en dos bucles que enlazan los paisajes de la comarca. El primero de ellos lo forman las etapas de la 1 a la 6 y une Posadas y Hornachuelos a través de la sierra, Palma del Río a través de la vega y Fuente Carreteros y Fuente Palmera a través de la campiña. El segundo está formado por las etapas de la 8 a la 11 y conecta la vega y la sierra de Almodóvar del Río con la campiña de Guadalcázar, La Carlota y La Victoria. Ambos bucles quedan enlazados por la etapa 7, entre Almodóvar del Río y Posadas. Lorite indicó que en muchos casos son “paisajes desconocidos y que ahora, con la práctica deportiva ciclista, lo que queremos es poner en valor este territorio” y fomentar también el turismo en la zona.

Además, el delegado expresó que este circuito se unirá al de la comarca del Alto Guadalquivir que ya está terminado y homologado. Ambos proyectos conformarán un circuito del Medio Guadalquivir coincidiendo con los municipios del GDR y que probablemente se presente en la edición de Fitur del año que viene, como señaló Lorite.

Además de un circuito deportivo, la iniciativa tiene también el objetivo de dinamizar la economía de los municipios fomentando, no solo la ruta en bicicleta, sino el consumo en el comercio local, el alojamiento en los municipios, que conozca su gastronomía e incluso su oferta cultural.

Aunque en la presentación han estado los representantes de los 9 municipios de la Vega del Guadalquivir, ha sido Matilde Esteo, la alcaldesa de Palma del Río y presidenta del GDR Medio Guadalquivir quien ha querido dirigirse a los medios presentando este circuito como “una una nueva oportunidad para incentivar nuestra economía.Tenemos grandes retos como la despoblación, conseguir mantener siempre ese estatus de riqueza y atraer turismo”. La regidora también ha valorado que sea un recurso de turismo sostenible y que los visitantes generen riqueza en los municipios de la comarca.

Doble impacto: empleo verde e infraestructura permanente

El circuito nace del estudio de viabilidad técnica elaborado por la Federación Andaluza de Ciclismo y se ha materializado gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de la Diputación de Córdoba. La inversión total de la actuación asciende a 184.301 euros, de los que 142.919 corresponden a mano de obra y 41.382 a materiales de señalización, balizamiento y mobiliario asociado al circuito.

En este sentido, Lorite ha explicado que “el desarrollo de este circuito ha permitido que se realicen contratos laborales en los nueve municipios, con lo cual también tiene una respuesta importante desde el punto de vista socioeconómico”.

Los municipios de la comarca han participado en las labores de acondicionamiento y mejora del trazado aportando cada uno una cuadrilla de 1 oficial y 8 peones, lo que supone un total de 81 puestos de trabajo generados en el medio rural.

Un viaje por la historia y la biodiversidad cordobesa

A nivel paisajístico, el ciclista cruzará las estribaciones de Sierra Morena y el Parque Natural de Hornachuelos, pedaleará junto al río Guadalquivir y sus bosques de ribera y se adentrará en los campos de cereal de la campiña, hábitat del sisón común y la liebre. El trazado discurre además por espacios protegidos como la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena (UNESCO) y la Red Natura 2000, refugio de especies emblemáticas como el buitre negro y el águila imperial.

En el plano patrimonial, el recorrido conecta hitos como el Palacio y Jardines de Moratalla, declarado Bien de Interés Cultural; la Alcazaba y el Palacio Portocarrero de Palma del Río; el Conjunto Hidráulico Carolino y la Plaza Real de Fuente Palmera; el Castillo de Almodóvar del Río; y discurre por puentes de importante valor histórico sobre el Guadalquivir, entre otros elementos de la colonización agraria del siglo XVIII.

Apertura hacia el turismo supraprovincial

Una de las grandes novedades estratégicas de este circuito es su enlace directo con el Camino Natural Vía Verde de la Campiña en su etapa 9, antiguo trazado ferroviario que unía Córdoba con Marchena (Sevilla). Esta conexión no sólo facilita el acceso directo desde Córdoba capital, sino que proyecta la ruta hacia la provincia de Sevilla, multiplicando el radio de acción para grandes rutas cicloturistas de largo recorrido y reforzando la vertebración territorial entre ambas provincias.

Noticias relacionadas

En el acto de presentación también han estado presentes representantes de la Federación Andaluza de Ciclismo, el gerente del GDR Medio Guadalquivir, representantes de la Asociación para el Fomento del Turismo del Valle del Guadalquivir y de asociaciones ciclistas.