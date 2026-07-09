La subdelegada del Gobierno en Córdoba pone en valor la inversión estatal en Montoro: “Detrás de las cifras hay empleo, infraestructuras y apoyo a nuestros agricultores"

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha visitado este jueves Montoro para conocer distintas actuaciones financiadas por el Gobierno de España y poner en valor el impacto de las inversiones estatales en el desarrollo económico y social de la localidad. Según la nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, el Ejecutivo ha movilizado 27,94 millones de euros entre 2018 y 2026 en el municipio.

Durante la jornada, López Losilla ha recorrido el entorno del Meandro del Río y varias actuaciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario, conocido como PFEA, uno de los principales instrumentos de inversión pública en municipios rurales. La subdelegada ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para que estos fondos se traduzcan en oportunidades reales para los vecinos.

“Detrás de cada una de estas cifras hay empleo, infraestructuras, apoyo a nuestros agricultores y recursos que llegan directamente a los municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, ha señalado la subdelegada.

Inversiones para empleo, campo y recuperación tras las borrascas

Las aportaciones del Gobierno de España en Montoro incluyen varias líneas destacadas. Entre ellas figuran 5,01 millones de euros destinados al PFEA, 5,97 millones correspondientes a los Planes EDIL, 7,11 millones en ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las borrascas sufridas en febrero y 7,28 millones de euros en ayudas directas al sector agrícola.

A estas cantidades se suman inversiones en vivienda, educación y digitalización empresarial, ámbitos que también influyen en la actividad económica local y en la modernización del municipio.

La subdelegada ha destacado que el Ejecutivo “ha estado al lado de Montoro en los momentos más difíciles, respondiendo con ayudas extraordinarias tras el temporal y respaldando a un sector tan estratégico para este municipio como la agricultura”.

El PFEA como herramienta de cohesión territorial

Durante la visita, López Losilla ha puesto de relieve el papel del PFEA en Montoro como una herramienta clave para combinar la creación de empleo con la mejora de espacios públicos e infraestructuras municipales. Este programa permite que las inversiones lleguen de forma directa al territorio y se transformen en obras útiles para la ciudadanía.

“La mejor manera de demostrar el compromiso del Gobierno con los municipios es a través de hechos. Estas inversiones permiten generar empleo, fortalecer el tejido económico, respaldar a agricultores y empresas y seguir mejorando los servicios públicos”, ha afirmado la subdelegada.

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López Losilla ha concluido asegurando que el Gobierno de España seguirá trabajando para que “ningún municipio quede atrás”, con inversiones que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo de toda la provincia de Córdoba.