Puente Genil aprueba el expediente para la ocupación de los puestos de gastrobar en el mercado de abastos

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la propuesta de adjudicación del expediente de contratación para la concesión administrativa demanial (uso privativo), en régimen de concurrencia, para la ocupación de los puestos ubicados en el Mercado Municipal de Abastos del paseo del Romeral.

Hay que recordar que en el pliego de condiciones el Ayuntamiento distinguió entre dos tipos de situaciones. Por una parte, los puestos actualmente vacantes, con una adjudicación mediante un procedimiento abierto en concurrencia competitiva, dirigido a nuevos proyectos comerciales y de hostelería, especialmente en la zona de gastromercado. En este caso, se incluyó una oferta concreta y diversa que abarcaba desde frutería y productos frescos hasta propuestas innovadoras como churrería-crepería, cocedero o freiduría, oyster bar, vinoteca o espacios de restauración tipo hamburguesería, tapería o bocadillería.

Por otro, para los puestos ya ocupados o con actividad previa, se contemplaba un procedimiento específico que permitirá regularizar su situación jurídica mediante concesión administrativa, garantizando seguridad tanto para los actuales titulares como para el propio servicio público, de acuerdo con lo previsto en el reglamento regulador del mercado y en la normativa aplicable. Ambos procedimientos se han tramitado de forma coordinada, asegurando una puesta en funcionamiento ordenada, equilibrada y completa del mercado.

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Ordenar y dar seguridad jurídica a los puestos

El concejal Joaquín Reina ha señalado que esta actuación “permite avanzar en un proceso necesario para garantizar el funcionamiento completo del mercado de abastos, ofreciendo un marco claro y accesible para todas las personas interesadas en desarrollar su actividad en este espacio”. Reina recordó que el objetivo es “ordenar y dar seguridad jurídica a la situación de los puestos, tanto a los que se encuentran vacantes como a los que ya venían prestando servicio”, destacando que todo el procedimiento se ha regido por criterios técnicos y por la normativa vigente.