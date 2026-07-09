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Un primer premio de la Lotería Nacional deja 30.000 euros en El Carpio y la Primitiva reparte más de 44.000 en Rute

El boleto premiado con el primer premio de la Lotería Nacional se vendió en la plaza de la Constitución de El Carpio, mientras que, en Rute, se ha registrado uno de los cinco acertantes de segunda categoría de La Primitiva

Loterías en una administración.

Loterías en una administración. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La suerte ha vuelto a hacer parada este jueves en la provincia de Córdoba con dos importantes premios repartidos entre El Carpio y Rute. Por un lado, el sorteo de la Lotería Nacional ha dejado un primer premio en El Carpio, donde se ha vendido un décimo agraciado con el número 56.177, dotado con 30.000 euros al décimo.

El boleto fue consignado en la administración situada en la plaza de la Constitución, 6, un punto habitual de venta de loterías en este municipio del Alto Guadalquivir. El sorteo de este jueves también repartió un segundo premio, correspondiente al número 35.934, aunque, por el momento, no consta que haya sido consignado en la provincia de Córdoba.

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Además, la fortuna también ha sonreído a Rute, donde se ha validado uno de los cinco boletos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) del sorteo de la Primitiva. El afortunado cobrará 44.331,01 euros, al compartir el premio con otros cuatro acertantes registrados en distintos puntos de España.

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