Priego de Córdoba recupera las fiestas en honor a San Cristóbal, muy populares en los años 80 y 90

Como así anunciaron tras su constitución, la Asociación de Vecinos del Barrio San Cristóbal y Aledaños de Priego ha conseguido recuperar una de las celebraciones que gozó de mayor popularidad y participación en los años ochenta y noventa del pasado siglo.

Tras la exitosa experiencia del pasado otoño, el colectivo vecinal se puso manos a la obra y ha preparado para el próximo sábado, 11 de julio, un variado programa de actos que arrancará a las 10,00 en la Estación de Autobuses con un concurso de ajedrez, en colaboración con el Club Deportivo de Ajedrez de Priego, para las categorías senior y hasta 14 años.

Igualmente, de 10.00 a 12.00 horas, también en la estación de Autobuses, tendrá lugar un concurso de dibujo con premios para todos los participantes.

Misa y procesión

Ya en horario vespertino, la explanada existente frente al Centro de Salud acogerá a las 20.00 horas una misa en honor a San Cristóbal, que a las 20.45 horas saldrá en procesión recuperando una de las tradiciones más singulares de estas fiestas. En este sentido, desde la asociación se ha hecho un llamamiento para que todos los conductores y particularmente camioneros de Priego tomen parte en este peculiar desfile, que partirá a las 20.15 horas del recinto ferial y recorrerá la avenida Niceto Alcalá-Zamora, avenida de España, Ramón y Cajal, Cava, Carrera de las Monjas, Lozano Sidro y San Marcos.

Una vez finalizada la procesión, se procederá a la entrega de trofeos de los concursos, inaugurándose a las 21.30 horas la verbena popular en la que se contará con la actuación del grupo Radio Paraíso, contándose con servicio de barra y bocadillos, así como un castillo hinchable gratuito durante toda la velada.

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De esta manera y tras su desaparición a finales de los años noventa del pasado siglo, Priego recupera esta fiesta de barrio que durante dos décadas se convirtió en una cita obligada en los veranos de la localidad, rescatando de paso la peculiar procesión de San Cristóbal acompañado por los conductores.