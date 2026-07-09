Los parques de bomberos de la Diputación de Córdoba instalarán paneles solares para reducir un 30% su consumo eléctrico

La Diputación de Córdoba destinará 223.564 euros a la instalación de sistemas de generación de electricidad mediante energías renovables basados en la energía fotovoltaica en los diez parques de bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la provincia, informa la institución en una nota de prensa.

Según el máximo responsable de la institución, Salvador Fuentes, “mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los edificios de nuestros parques buscamos reducir su dependencia energética al tiempo que se reduce también el consumo eléctrico y, por tanto, se fomenta el ahorro pues se prevé una reducción del 30% en la factura”.

“Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto superior a los 200.000 euros y que va en línea con nuestra política de impulsar la transición energética, reduciendo el consumo eléctrico y disminuyendo las emisiones de CO2 a la atmósfera”, ha manifestado Fuentes.

En definitiva, “vamos a convertir los hangares y edificios de nuestros parques de bomberos en plantas de energía limpia gracias a instalaciones que se han calculado en función del consumo anual de cada parque, no estando previsto realizar almacenamiento de energía sobrante, ni vertido a red de la energía no consumida”.

En cuanto al cronograma previsto, el presidente de la Diputación ha señalado que “ya se están realizando las instalaciones fotovoltaicas de los parques de la Zona Norte, que incluye los parques de Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque y Pozoblanco, y, antes de final de verano, estarán ejecutadas y en funcionamiento las instalaciones del resto de lotes”.

Finalmente, Fuentes ha recordado que “la Diputación es pionera en este sentido y son muchas las ayudas que ofrecemos, a través de la Agencia de la Energía, para que tanto los ayuntamientos y entidades locales como las pymes de la provincia puedan financiar sus proyectos de alumbrado público y climatización eficiente”.

Datos de las instalaciones fotovoltaicas

La instalaciones en conjunto suponen 143,25 kWp por lo que se conseguirán unos 207.712 kWh de electricidad 100% limpia y gratuita cada año. Asimismo, se ha calculado que se evitará la emisión de casi 53,6 toneladas de CO2 al año lo que equivale a la plantación de 2.680 árboles.

En total, el número de módulos fotovoltaicos que se instalará dependerá de la potencia pico individual de cada uno pero se prevé la colocación de unos 231 paneles de células de silicio monocristalino repartidos en los diez parques de bomberos.

El proyecto se estructura en varios lotes según la zona de intervención. El Lote 1 comprende la Zona Oeste -Palma del Río, La Carlota, Puente Genil y Lucena- y ha resultado adjudicataria la empresa Elecnor. En Palma se colocarán 18 panales orientados al sur en la cubierta del hangar, en La Carlota 25 paneles también en el hangar, en Puente Genil 20 paneles en la cubierta del edificio del gimnasio y el aula y en Lucena 24 paneles en la cubierta del hangar.

El Lote 2 abarca la Zona Sur (Baena, Priego de Córdoba y Montilla) y ha sido adjudicado a Quantum Energía Verde SL. En Baena irán 16 paneles en la cubierta del edificio del gimnasio y el aula; en Priego, 30 paneles en el hangar; y en Montilla, 24 paneles.

Por último, el Lote 3 comprende la Zona Norte (Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque y Pozoblanco) y ha resultado adjudicataria la empresa Electroferr Jaraba SL. En Peñarroya-Pueblonuevo se han instalado 30 paneles orientados al sur en la cubierta del hangar; en Hinojosa, 12 paneles en la cubierta del parque; y en Pozoblanco, 32 paneles en la cubierta del hangar.

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El único parque del Consorcio Provincial que no está incluido en estos lotes es el de Montoro ya que la obra de ejecución del nuevo parque de bomberos ya incluye una instalación fotovoltaica de iguales características en la cubierta del hangar.