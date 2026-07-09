Metalcórdoba refuerza su presencia en la provincia con nuevas alianzas empresariales

La cooperación empresarial gana fuerza en la provincia de Córdoba. Metalcórdoba ha dado un nuevo paso en su estrategia de expansión territorial con la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, un acuerdo que busca conectar empresas, generar oportunidades de negocio y fortalecer la red empresarial cordobesa.

Según la nota de prensa de la entidad, el convenio ha sido suscrito por la gerente de Metalcórdoba, Rosa Mata, y el presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, en la sede de la propia asociación. La firma marca el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto entre ambas organizaciones, con el objetivo de acercar servicios, promover iniciativas comunes y favorecer la colaboración entre empresas de la comarca.

Una red empresarial más fuerte en Córdoba

Este acuerdo se suma al recientemente firmado con la Asociación Empresarial de La Carlota y forma parte de una línea de trabajo más amplia impulsada por Metalcórdoba para estrechar la relación entre asociaciones empresariales, compañías y agentes económicos de toda la provincia.

La entidad persigue crear una red de colaboración empresarial que permita compartir conocimiento, facilitar nuevos proyectos, abrir oportunidades de negocio y dar mayor visibilidad al tejido empresarial cordobés, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que sostienen buena parte de la actividad económica en los municipios.

Desde Metalcórdoba subrayan que el futuro de la industria y de las empresas pasa por trabajar de manera coordinada, generar sinergias y construir alianzas sólidas para afrontar retos clave como la competitividad, la innovación, la formación y la captación de talento.

“Estamos convencidos de que el crecimiento empresarial no puede entenderse de forma aislada. Las empresas necesitan espacios donde encontrarse, compartir experiencias y construir proyectos conjuntos. Ese es el camino que estamos impulsando y que continuará creciendo durante los próximos meses”, ha señalado la gerente de Metalcórdoba, Rosa Mata.

Un encuentro empresarial previsto para septiembre

La colaboración entre ambas entidades comenzará a materializarse en las próximas semanas con diferentes iniciativas dirigidas a acercar los servicios de Metalcórdoba a las empresas de la comarca de Fuente Palmera.

Entre las primeras actuaciones previstas destaca la celebración, el próximo mes de septiembre, de un Encuentro Empresarial organizado conjuntamente por Metalcórdoba y la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera. La jornada reunirá a empresas, profesionales e instituciones con el objetivo de fomentar el networking, compartir experiencias y abrir nuevas vías de colaboración.

Con este nuevo convenio, Metalcórdoba refuerza su papel como organización abierta, dinámica y comprometida con el desarrollo económico de Córdoba, apostando por una hoja de ruta basada en la cooperación, la innovación y la creación de oportunidades para las empresas.

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En un momento en el que los municipios necesitan sumar esfuerzos para ganar competitividad, este tipo de alianzas empresariales se presentan como una herramienta clave para que las empresas cordobesas avancen juntas y refuercen su presencia en el territorio.