Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea por fin recibe medicamentos y la visita de su pareja: "Está mejor de salud física, pero no mental"

Javier Marañón, el cordobés preso en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez, está a punto de cumplir un año y medio en una de las cárceles más duras de África, sin que se haya abierto ni siquiera un juicio todavía. Fue detenido y encarcelado a finales de enero de 2025 y desde entonces no se han producido avances para solucionar su situación.

La única mejora reciente han sido las primeras visitas de su pareja, la guineana Victoria, y el acceso a los medicamentos, que hasta ahora se perdían por el camino siempre que su familia ha intentado hacérselos llegar. Su hermana, Lina Marañón, ha explicado a este medio que Victoria por fin ha podido verlo en la cárcel después de meses de espera, aunque no ocurre lo mismo con sus abogados, que "no pueden entrar a la cárcel y no saben cómo va el caso, no tienen información". Tampoco tienen acceso los médicos.

Javier Marañón. / CÓRDOBA

Javier necesita determinados medicamentos, como inhaladores profundos o fármacos para tratar taquicardias y migrañas, que hasta ahora no tenía. Con el acceso de su pareja por fin ha podido recibirlos y le están enviando también comida y vitaminas. Gracias a eso, apunta su hermana, "parece que está mejor de salud física pero no mental, porque han estado mucho tiempo solos y abandonados. No hay un avance de nadie ni de nada".

Estaba a punto de casarse

Cuando Javier fue detenido estaba a punto de casarse con Victoria, su pareja guineana, con la que por entonces tenía una hija de 10 meses a la que no ha vuelto a ver; ahora la niña tiene dos años cumplidos. Todo estaba preparado para la boda, incluso habían comprado y pagado el vestido de la novia en Fuente Palmera, "que ni siquiera hemos ido a recoger", se lamenta Lina.

En todo este tiempo la familia ha movido cielo y tierra para intentar sacar a su hermano de una durísima prisión en la que no se respetan los derechos. Han tenido reuniones con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que según Lina se comprometió a llamar a su homólogo guineano. Hasta el momento, no han vuelto a tener noticias al respecto.