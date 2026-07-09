Sociedad
Javier Marañón, el cordobés encarcelado en Guinea por fin recibe medicamentos y la visita de su pareja: "Está mejor de salud física, pero no mental"
La pareja de Javier Marañón, la guineana Victoria, ha podido visitarlo por primera vez en la cárcel después de un año y medio desde su detención y sin que haya mediado un juicio
Javier Marañón, el cordobés preso en Guinea Ecuatorial junto al granadino David Rodríguez, está a punto de cumplir un año y medio en una de las cárceles más duras de África, sin que se haya abierto ni siquiera un juicio todavía. Fue detenido y encarcelado a finales de enero de 2025 y desde entonces no se han producido avances para solucionar su situación.
La única mejora reciente han sido las primeras visitas de su pareja, la guineana Victoria, y el acceso a los medicamentos, que hasta ahora se perdían por el camino siempre que su familia ha intentado hacérselos llegar. Su hermana, Lina Marañón, ha explicado a este medio que Victoria por fin ha podido verlo en la cárcel después de meses de espera, aunque no ocurre lo mismo con sus abogados, que "no pueden entrar a la cárcel y no saben cómo va el caso, no tienen información". Tampoco tienen acceso los médicos.
Javier necesita determinados medicamentos, como inhaladores profundos o fármacos para tratar taquicardias y migrañas, que hasta ahora no tenía. Con el acceso de su pareja por fin ha podido recibirlos y le están enviando también comida y vitaminas. Gracias a eso, apunta su hermana, "parece que está mejor de salud física pero no mental, porque han estado mucho tiempo solos y abandonados. No hay un avance de nadie ni de nada".
Estaba a punto de casarse
Cuando Javier fue detenido estaba a punto de casarse con Victoria, su pareja guineana, con la que por entonces tenía una hija de 10 meses a la que no ha vuelto a ver; ahora la niña tiene dos años cumplidos. Todo estaba preparado para la boda, incluso habían comprado y pagado el vestido de la novia en Fuente Palmera, "que ni siquiera hemos ido a recoger", se lamenta Lina.
En todo este tiempo la familia ha movido cielo y tierra para intentar sacar a su hermano de una durísima prisión en la que no se respetan los derechos. Han tenido reuniones con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que según Lina se comprometió a llamar a su homólogo guineano. Hasta el momento, no han vuelto a tener noticias al respecto.
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