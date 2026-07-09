La Bibliopiscina de Villa del Río combina cultura, juegos de mesa y refrescantes jornadas de convivencia

El verano no es solo para combatir el calor con un buen chapuzón; también es el escenario idóneo para sumergirse en nuevas historias. Así lo están demostrando los vecinos de Villa del Río, donde la Bibliopiscina se ha consolidado como una de las propuestas estrella de la temporada estival. Coordinada de forma directa por la Biblioteca Municipal y respaldada por el área de Cultura del Ayuntamiento, que dirige su alcalde, Jesús Morales, esta iniciativa está registrando una gran acogida, transformando las instalaciones de la piscina municipal en un punto de encuentro donde las letras y el entretenimiento son los auténticos protagonistas.

La campaña busca derribar el mito de que los libros se quedan en las mochilas escolares al llegar las vacaciones. Muy al contrario, el proyecto ha logrado que la lectura forme parte activa del tiempo de descanso y diversión de los ciudadanos. La respuesta del público no ha podido ser más positiva: niños, jóvenes y adultos acuden diariamente a este rincón cultural para disfrutar de una variada y cuidada selección de materiales adaptados a todos los gustos y edades.

La oferta de la Bibliopiscina va mucho más allá de la novela convencional. Los usuarios tienen a su disposición un amplio abanico que incluye cuentos infantiles, cómics, revistas de actualidad y diferentes juegos de mesa, que se han convertido en el complemento perfecto para compartir momentos de ocio educativo.

Este ecosistema cultural no solo fomenta el hábito lector en los meses de vacaciones, sino que convierte el recinto de la piscina en un espacio de convivencia enriquecedor, amable y refrescante. «Hacer que la cultura sea accesible y se integre de forma natural en los espacios de ocio cotidianos es clave para construir una ciudadanía más participativa», destaca Morales.

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Con el desarrollo de este proyecto, el Ayuntamiento de Villa del Río reafirma su compromiso con la promoción cultural. Al trasladar los libros fuera de sus paredes habituales, el Consistorio demuestra que el aprendizaje, la participación ciudadana y el disfrute colectivo no están reñidos con las vacaciones, logrando que este verano sea un periodo de enriquecimiento personal para toda la ciudadanía.