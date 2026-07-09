Baena programa un verano de baños nocturnos, fiestas acuáticas y toboganes en las calles: "Queremos ofrecer alternativas para todas las edades"

El Ayuntamiento de Baena, a través de las delegaciones de Juventud, Deportes y Asuntos Sociales, ha presentado esta semana una completa programación de actividades acuáticas diseñadas para dinamizar el verano en el municipio y acercar el ocio a todos los barrios, con especial atención a la convivencia entre generaciones.

El delegado del área, Domingo Castro, ha comparecido ante los medios para detallar tres propuestas que tienen al agua como elemento común y que buscan "ofrecer alternativas de ocio saludable a todo tipo de personas, con recursos o sin recursos, para todas las edades", según ha destacado el propio edil.

Baños nocturnos bajo las estrellas

La primera de las actividades son los ya consolidados baños nocturnos en las piscinas municipales de verano, que se celebrarán en dos jornadas: los viernes 17 y 24 de julio, en horario de 22.00 a 01.00 horas.

Castro ha explicado que "queremos dar un uso diferente a estas instalaciones durante la noche de verano", ofreciendo a los asistentes la experiencia de "un baño bajo las estrellas, con música de DJ en directo y la compañía de amigos y familiares". El precio se mantiene sin incrementos respecto al año anterior: 2 euros para todos los asistentes, con entrada gratuita para menores de tres años.

Fiesta acuática ampliada

La segunda propuesta es la tradicional fiesta acuática, que este año se celebrará el lunes 20 de julio con una novedad importante: su horario se amplía hasta las 19:00 horas (de 12.00 a 19.00), frente a ediciones anteriores.

El delegado ha justificado este cambio en que "en años anteriores siempre hemos tenido que suspender el nado libre, los cursillos de natación y los cursos de adultos". Este año, según Castro, "lo hemos cuadrado para que no se pueda cerrar la piscina para estas actividades, y también puedan entrenar el club y las personas que tienen contratados los cursos de natación".

La jornada contará con hinchables acuáticos, juegos y actividades lúdicas para todos los públicos. Los precios serán de 3,50 euros la entrada general, 2,50 euros para niños y pensionistas, y gratuita para menores de tres años. Las entradas solo podrán adquirirse el mismo día en la taquilla de la piscina.

Toboganes acuáticos en las calles

La tercera actividad, "seguramente una de las más esperadas" según Castro, es la instalación de toboganes y rampas acuáticas en las calles, una iniciativa que repite tras el éxito obtenido el año pasado en la calle San Bartolomé.

Este verano, la actividad se amplía a otro barrio. La primera cita será el miércoles 22 de julio en el barrio de San Pedro, aunque el delegado ha reconocido que "en estos momentos estamos ultimando junto con la Policía Local cuál será la calle más adecuada para garantizar la actividad con todas las condiciones de seguridad".

La segunda jornada se celebrará el sábado 29 de agosto por la mañana en la calle San Bartolomé, repitiendo el escenario del año anterior. Además, Castro ha avanzado que "estamos trabajando para que pueda existir una tercera oportunidad en otro punto de nuestro municipio, que seguramente la habrá".

Ocio en los barrios

Castro ha subrayado que con estas actividades "queremos que el verano se viva en nuestras calles, en nuestros barrios y en nuestros espacios públicos", con el objetivo de "fomentar la convivencia vecinal, la participación y ofrecer alternativas de ocio saludable".

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El delegado ha hecho un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de Baena y Albendín para que "disfruten y compartan estos momentos de encuentro que hemos preparado con tanta ilusión desde las delegaciones de Juventud, Deportes y Asuntos Sociales".