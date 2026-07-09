El Ayuntamiento de Pozoblanco aprueba la legalización del polígono industrial de La Emiliana tras casi tres décadas de espera

El proceso de legalización del polígono industrial La Emiliana de Pozoblanco ha dado este jueves un paso decisivo, ganándole varios meses a los plazos previstos. El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha anunciado que la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de reparcelación, que convierte el suelo en urbano, permitiendo a los 32 propietarios afectados acceder a financiación y legalizar sus instalaciones. En ese sentido, Cabello ha apuntado que "hoy es un día histórico para Pozoblanco. Tras casi tres décadas de espera y de enfrentarnos a procedimientos sumamente complejos, por fin damos por resuelto uno de los problemas urbanísticos e industriales más graves y enquistados de nuestro municipio".

Una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y supere el periodo de exposición pública, el proyecto de reparcelación llegará al registro para que las fincas rústicas pasen a ser urbanas. La junta de compensación del polígono contemplaba el último trimestre del año para la aprobación de la reparcelación, pero finalmente los plazos se han acortado.

La culminación de un largo proceso

Fue en julio de 2025, es decir hace un año, cuando este mismo proyecto de reparcelación fue aprobado por la junta de compensación. De ahí pasó al Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba para verificar la idoneidad del mismo para, ahora, elevarse a la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Pozoblanco. El objetivo último es que el espacio que ocupan los diferentes empresarios pase de suelo rústico a urbano, lo que implica el reconocimiento oficial de las actividades e instalaciones existentes como usos industriales o económicos legítimos. A partir de ese momento, los propietarios podrán acceder a distintas herramientas de financiación, como la solicitud de préstamos avalados por sus propias instalaciones, la formalización de hipotecas o el acceso a ayudas y líneas de crédito ofrecidas por la Administración para el desarrollo de proyectos.

La junta de compensación se ha visto en todo momento optimista a pesar del complejo proceso, comenzó en el año 2017, por la unanimidad de los empresarios afectados y por el montante económico que los mismos han aportado para hacer frente al proceso. A este respecto, el secretario de la junta de compensación, José María Fernández, ha apuntado a este periódico que "estamos en la recta final de la legalización del polígono". Una vez se concluya todo este proceso comenzaría uno nuevo, el de la urbanización de un espacio de más de 137.000 metros cuadrados.