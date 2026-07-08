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Trampas ilegales

Tres investigados en la localidad cordobesa de Villaharta por colocar trampas para matar zorros con cebos de carne y anzuelos

El Seprona localizó cuatro cebos con poteras en entradas de madrigueras de zorro dentro de un coto de caza del término municipal

Agentes de Medio Ambiente y de la Guardia Civil recogen pruebas y hacen fotos de las trampas para depredadores en Villaharta, y en el círculo, uno de los anzuelo empleados

Agentes de Medio Ambiente y de la Guardia Civil recogen pruebas y hacen fotos de las trampas para depredadores en Villaharta, y en el círculo, uno de los anzuelo empleados / CÓRDOBA

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Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

Cebos de carne con anzuelos colocados en madrigueras de zorro para eliminar depredadores. Esa es la práctica que ha llevado al Seprona de la Guardia Civil a investigar a tres personas en Villaharta como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, según ha informado la Comandancia de Córdoba.

Los hechos se conocieron a partir de informaciones recibidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que alertaban de la colocación de poteras de pesca introducidas en trozos de carne en las inmediaciones de madrigueras. El objetivo, según la investigación, habría sido la eliminación de depredadores en un coto de caza del término municipal de Villaharta.

Uno de los anzuelos empleados para atrapar depredadores, zorros, en la zona de Villaharta.

Uno de los anzuelos empleados para atrapar depredadores, zorros, en la zona de Villaharta. / CÓRDOBA

Trampas para zorros en un coto de caza de Villaharta

La inspección se realizó de forma conjunta con la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dentro de la Estrategia Andaluza contra el Veneno. En el operativo participaron Agentes de Medio Ambiente, la Unidad Canina de la Junta de Andalucía y componentes del Seprona.

Durante la actuación fueron localizados cuatro cebos de carne con anzuelos colocados en las entradas de madrigueras de zorro. Los cebos fueron remitidos al Centro de Análisis y Diagnóstico de Málaga para su estudio.

La investigación posterior, junto con la declaración de testigos, permitió identificar a los presuntos autores. Además, tras el registro del vehículo utilizado y detectado por la zona el día de los hechos, los agentes encontraron varias cajas de anzuelos iguales a los colocados en los cebos, lo que reforzó la atribución de los hechos.

Agentes de Medio Ambiente y de la Guardia Civil rfecogen pruebas y hacen fotos de la zona donde encontraron las trampas para depredadores en Villaharta.

Agentes de Medio Ambiente y de la Guardia Civil rfecogen pruebas y hacen fotos de la zona donde encontraron las trampas para depredadores en Villaharta. / CÓRDOBA

Diligencias al juzgado y a Fiscalía de Medio Ambiente

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha procedido a investigar a tres personas como supuestas autoras de un delito contra la flora y la fauna. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Córdoba y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

La Guardia Civil recuerda que ante cualquier situación relacionada con la seguridad ciudadana o posibles delitos medioambientales está disponible el teléfono 062, operativo las 24 horas, así como la aplicación AlertCops.

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La protección de la fauna silvestre y la persecución de métodos ilegales de control de depredadores siguen siendo claves para preservar el equilibrio natural en la provincia de Córdoba, especialmente en zonas rurales y cinegéticas como Villaharta.

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