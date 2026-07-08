La subdelegada del Gobierno destaca los más de 22,5 millones de inversión en Villafranca de Córdoba y Villa del Río desde 2018

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha visitado este miércoles Villafranca de Córdoba y Villa del Río para poner en valor el impacto de las inversiones estatales en ambas localidades, que superan los 22,5 millones de euros desde el año 2018.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, la jornada ha incluido visitas a distintas actuaciones financiadas por el Gobierno de España, especialmente a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), además de encuentros con responsables municipales y la participación en la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.

Durante la visita, López Losilla ha destacado que el Ejecutivo central mantiene “un firme compromiso con los municipios de la provincia”, con inversiones orientadas a generar empleo, modernizar infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los vecinos. La subdelegada también ha defendido que la colaboración entre administraciones permite que estas actuaciones “lleguen donde realmente se necesitan”.

Villafranca de Córdoba recibe 12,9 millones de euros desde 2018

En el caso de Villafranca de Córdoba, las aportaciones del Gobierno de España entre 2018 y 2026 alcanzan los 12,9 millones de euros. Estas inversiones se han destinado a programas de desarrollo económico, modernización municipal y bienestar ciudadano.

Entre las principales partidas destacan los 2,76 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los 2,4 millones de euros dirigidos al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y los 1,89 millones de euros invertidos a través del PFEA.

A estas cantidades se suman 2,22 millones de euros en ayudas extraordinarias concedidas para hacer frente a los daños provocados por las borrascas registradas en febrero en la provincia, así como 684.482,82 euros en ayudas directas a agricultores. La financiación estatal también ha respaldado proyectos de innovación empresarial, digitalización de pymes y autónomos y conservación del patrimonio histórico.

“Cada actuación financiada por el Gobierno de España supone nuevas oportunidades para los municipios, porque detrás de cada inversión hay empleo, servicios públicos de mayor calidad y mejores condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su localidad”, ha señalado Ana López Losilla.

Villa del Río suma 9,64 millones en inversiones estatales

En Villa del Río, el Gobierno de España ha movilizado 9,64 millones de euros durante el mismo periodo. Entre las inversiones más relevantes figuran los 3,49 millones de euros destinados al Programa de Fomento del Empleo Agrario, una de las herramientas clave para impulsar el empleo local y mejorar espacios e infraestructuras municipales.

También destacan los 1,16 millones de euros para proyectos de energías renovables, cerca de 600.000 euros para iniciativas de innovación empresarial a través del CDTI, y 1,99 millones de euros en ayudas extraordinarias para paliar los daños ocasionados por las borrascas.

Además, el municipio ha recibido 723.179,45 euros en ayudas directas dirigidas a agricultores, junto a otras líneas de apoyo a la digitalización empresarial y al desarrollo económico local.

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La subdelegada del Gobierno ha puesto el acento en el papel del PFEA en Córdoba como instrumento para crear empleo, mejorar infraestructuras y ayudar a fijar población en el medio rural. En sus palabras, este programa continúa siendo “fundamental” para el desarrollo de los pueblos.