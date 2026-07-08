Reactivado el incendio en una nave de aceite de Lucena: las llamas vuelven a propagarse por las altas temperaturas

Las llamas han vuelto a propagarse, con notable altura, aproximadamente a las 16.00 horas de este miércoles, en la nave de almacenamiento y tratamiento de aceite destruida por el fuego en la madrugada del martes en Lucena.

Nuevamente, las columnas de humo negro y el incendio han despertado las alarmas en el contorno del Parque Empresarial Príncipe Felipe, desde la calle Zaragoza. Fuentes municipales han señalado que, presumiblemente, la presencia aún de aceite en el interior de la parcela y la coexistencia con las altas temperaturas han favorecido la reactivación del fuego.

Un dispositivo especial se mantendrá la vigilancia durante los próximos días

Dos dotaciones del Parque Comarcal de Bomberos lograron controlar las llamas en un breve espacio de tiempo, después de acceder al interior de las instalaciones y utilizar mangueras de agua. Posteriormente, tras las labores para refrescar toda la zona, empezó a desprenderse un humo de color blanco.

Estado en el que quedaron las instalaciones de la nave industrial en Lucena antes de reactivarse las llamas. / MANUEL GONZÁLEZ

Como consecuencia del siniestro original, y que exigió la actuación de efectivos de seis parques de bomberos durante varias horas, la estructura de esta industria se reducía a un muro de contención lateral. Además, grandes cantidades de aceite terminaron vertidas por las vías adyacentes.

Desde el Ayuntamiento de Lucena han indicado que, en los próximos días, ante el peligro de nuevos conatos, permanecerá activado un dispositivo especial de seguridad integrado por bomberos y Policía Local.