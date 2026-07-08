El proyecto Eracis+ impulsa la inserción sociolaboral de 324 personas en Baena y Peñarroya-Pueblonuevo: "Queremos seguir avanzando en esta línea"

Más de 300 personas de Baena y Peñarroya-Pueblonuevo ya participan en un programa clave para abrir nuevas oportunidades laborales y sociales en la provincia de Córdoba. La delegada de Derechos Sociales y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación, Irene Aguilera, ha informado este miércoles de la evolución del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, iniciativa que se está desarrollando en Peñarroya-Pueblonuevo y Baena desde 2024.

El plan promueve la inclusión activa de personas mediante itinerarios de inserción sociolaboral y que está enmarcada en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS +), financiada por el Fondo Social Europeo Plus y la Junta de Andalucía.

Según informa la Diputación a través de una nota de prensa, Aguilera ha explicado que “aprovechando que se alcanza el ecuador del periodo de ejecución de la estrategia, que comenzó en 2024 y abarca hasta 2028, hemos analizado cómo está funcionando el proyecto y los resultados obtenidos”.

En este sentido, ha continuado la presidenta del IPBS, “se han registrado un total de 324 personas participantes, 144 en Baena y 180 en Peñarroya-Pueblonuevo. Detrás de esta cifra no sólo hay personas, hablamos de familias enteras, familias a las que se le dan estrategias y herramientas para mejorar su empleabilidad, su vida y su bienestar. Y hablamos de mujeres, para las que esa incorporación al mercado laboral que da autonomía es muy importante, y de jóvenes, de esas nuevas oportunidades”.

Un móvil graba la intervención de la delegada de Derechos Sociales y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación, Irene Aguilera. / CÓRDOBA

Participación mayoritaria de mujeres

La también presidenta del IPBS ha valorado especialmente la participación mayoritaria de las mujeres. “Seguimos pensando que las mujeres tienen esa dificultad añadida, muchas veces por conciliación y muchas veces porque nosotras mismas nos cargamos mochilas que debemos dejar que sean compartidas; esa dificultad añadida se está solventando mucho con un programa en el que la participación de mujeres es mayoritaria”, ha manifestado.

En canto a los casos de éxito, es decir los de aquellas personas que han completado acciones formativas superiores a las 20 horas o han accedido a una inserción laboral superior a los 30 días, Aguilera ha valorado que “en Baena se han alcanzado 64 casos de éxito y en Peñarroya se han alcanzado 49 éxitos por inserción laboral y 9 vinculados a formación”.

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral o formación

En ambos municipios el eje ha estado centrado en el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, orientación laboral, formación y prospección empresarial. Para ello, ha manifestado la presidenta del IPBS, “se han impulsado actividades muy variadas como talleres de búsqueda de empleo, formación digital, apoyo a personas cuidadoras, promoción de la salud emocional, prevención de conductas de riesgo, acciones de igualdad, programas dirigidos específicamente a jóvenes y a familias e incluso trabajamos con pobreza energética para dar también esas habilidades de gestión de la economía familiar y del gasto diario”.

La delegada de Derechos Sociales ha insistido en la importancia del trabajo colaborativo. Sobre esta cuestión, ha señalado que “estamos muy orgullosos del trabajo en red que hemos hecho porque hemos trabajado con los CLIC, que son las Comisiones Locales de Impulso Comunitario, con las mesas sectoriales y con los equipos de coordinación, cuyo trabajo con los colectivos facilita la formación y que las distintas herramientas lleguen a los usuarios”.

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Por último, como retos para el segundo semestre la delegada provincial ha adelantado que “queremos seguir avanzando en esta línea que llevamos y, con esta estructura ya firme, seguir trabajando con nuestros equipos de profesionales que están muy comprometidos”.