El PFEA 2026 destinará casi 1,2 millones de euros a La Colonia de Fuente Palmera para 464 contratos y mejoras urbanas

El Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera ha presentado las actuaciones que se ejecutarán en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2026, que supondrán una inversión total de 1.189.406 euros en el municipio y generarán 464 contratos - aproximadamente 7.680 jornales - de las cuales 48 serán para oficiales y 416 para peones.

Las actuaciones previstas se desarrollarán en Fuente Palmera, El Villar y La Ventilla, bajo el eje común de avanzar hacia una Colonia más accesible, equilibrada y sostenible, con intervenciones dirigidas a mejorar espacios públicos, eliminar barreras arquitectónicas, modernizar infraestructuras básicas y reforzar la seguridad peatonal en La Colonia.

Del presupuesto total, alrededor de 820.292 euros se destinarán directamente a mano de obra local, lo que supone cerca del 69% de la inversión global. De esta forma, el PFEA vuelve a consolidarse como una herramienta fundamental no solo para mejorar infraestructuras municipales, sino también para generar empleo y garantizar rentas a familias del municipio.

Abastecimiento, alumbrado público y evacuación de pluviales

Las obras incluidas en esta planificación responden a cuatro compromisos transversales: la sostenibilidad, mediante la mejora de redes de abastecimiento, alumbrado público y evacuación de pluviales; la igualdad territorial, con inversiones tanto en el núcleo principal como en las pedanías; la infancia, priorizando entornos seguros y accesibles; y el empleo, a través de la inyección directa de salarios en familias del municipio.

En El Villar, se ejecutará la primera actuación, centrada en la zona deportiva, con la construcción de un módulo de aseos, almacén y la pavimentación de los accesos laterales al campo de fútbol.

En La Ventilla, se actuará en la calle Molino de los Agustinos, donde se acometerá la reparación de acerados y la conversión de la calzada en plataforma única. La intervención incluirá también la renovación de la red de alumbrado y abastecimiento.

En Fuente Palmera se realizarán varias actuaciones en diferentes zonas del núcleo. Por un lado, en el entorno de la pPlaza de los Remedios, en Fuente Palmera, se realizará una intervención en las calles Camilo Delgado, Manuel Garrido, Córdoba y Sevilla. El proyecto contempla la creación de plataforma única integral, así como la modernización del alumbrado, el abastecimiento y la evacuación de pluviales.

En el mismo sentido se actuará en la calle Parras, donde se transformará en plataforma única, rebajando acerados para mejorar la accesibilidad y unificar la estética del entorno con intervenciones anteriores.

Por otro lado, se realizará un sendero peatonal accesible en la avenida Palma del Río, en el entorno de la piscina municipal, con el objetivo de mejorar la movilidad y la conexión peatonal en esta zona. En la misma línea, se actuará en el Polígono Industrial Chacón con el adecentamiento y ejecución de nuevos acerados, una actuación orientada a mejorar la seguridad, el alumbrado y la evacuación de pluviales en este espacio productivo.

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El alcalde de La Colonia de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha señalado que “estamos ante una inversión muy importante, cercana a los 1,2 millones de euros, pero más allá de las obras, el verdadero valor del programa está en las 7.680 jornales oportunidades laborales que se van a generar y en la mejora real que estas actuaciones dejarán en nuestro municipio”.