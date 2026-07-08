Obituario
Muere a los 76 años Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, duquesa de Osuna y propietaria del castillo de Espejo
Fuentes cercanas a la familia han confirmado el fallecimiento de la duquesa este martes en Madrid, a los 76 años
Efe
Ángela de Solís-Beaumont y Téllez-Girón, XVII duquesa de Osuna, ha fallecido este martes en Madrid a los 76 años, con lo que muere la titular de un ducado al que da nombre el municipio sevillano, creado el 5 de octubre de 1562 por el rey Felipe II.
Fuentes cercanas a la familia han confirmado el fallecimiento de la duquesa, que heredó el título nobiliario a la muerte de su madre en 2015, Ángela María Téllez-Girón.
La duquesa tenía además once títulos nobiliarios, como el del condado-ducado de Benavente, o varios condados y marquesados. La familia posee bienes destacados como el castillo de Espejo, en Córdoba.
El ducado de Osuna fue otorgado por primera vez a Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, V conde de Ureña, ricohombre de Castilla, notario mayor de Castilla, consejero de Estado, virrey y capitán general de Nápoles, además de VI señor de Osuna, señor de Peñafiel, Olvera, Cazalla y Archidona.
En el XIX era la casa nobiliaria más importante de España, al reunirse en la persona del XII duque de Osuna veinte grandezas de España y, entre otros, los ducados de Arcos, Béjar, Benavente, Gandía, Infantado, Medina de Rioseco, Pastrana y los títulos italianos de príncipe de Éboli, de Melito y de Esquilache.
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