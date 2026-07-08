Lucena mantiene en verano la ludoteca para niños con necesidades educativas especiales: inclusión y conciliación familiar en vacaciones

Principios básicos en los comportamientos sociales como el respeto, el diálogo, el compañerismo y valorar todo aquello que nos circunda sobresalen en las paredes, oportunamente decoradas con colores llamativos y creativos dibujos, de la ludoteca para niños con necesidades educativas especiales de Lucena, un recurso municipal imprescindible, con patentes beneficios individuales y colectivos, e instaurado en el municipio, desde hace varios años, con una programación continuada.

El régimen vinculado al curso escolar, en horario de tarde, se complementa con una versión veraniega, entre el 1 de julio y el 14 de agosto, cubriendo una franja desde las 09.00 a las 14.00 horas, en las mismas instalaciones de la calle Jaén.

Sonrisas de inocencia y satisfacción, transmitidas por los 35 usuarios, comparten estampas cotidianas con miradas penetrantes de gratitud y auténtico afecto. Seis profesionales, convenientemente formados, y un coordinador desarrollan esta cobertura, distribuida en diferentes unidades, en función de criterios clínicos y cognitivos y los niveles de edad reflejados en el manual de la discapacidad. Entre otras secciones, esta entidad engloba áreas de autismo, alta dependencia y diversidad psíquica.

Hasta 35 usuarios acuden a la ludoteca de Lucena para niños y niñas con necesidades educativas especiales. / M . González

En esta edición estival, las dependencias incorporan una sala de juego simbólico, orientada a los alumnos de menor edad, con la esencial finalidad de facilitar la transición desde el Centro de Atención Temprana cuyo límite de edad sigue establecido en los seis años. Otras estancias comprenden actividades multisensoriales; juegos manipulativos y trabajos para los mayores frente a los espejos y ensayos de teatro; y un aula con mobiliario infantil y juguetes y zonas de comedor y desayuno.

“Nuestro colectivo requiere de una rutina que no pueden perder”

Fernando Egea, coordinador de esta ludoteca, remarca “la influencia muy positiva”, tanto en las familias como en los usuarios, al prolongarse también en verano esta alternativa de aprendizaje y entretenimiento. “Nuestro colectivo requiere de una rutina que no pueden perder”, afirma, detallando que, en el transcurso del año, estos usuarios acuden a los centros educativos ordinarios, actividades extraescolares y a la propia ludoteca. De producirse “un parón” en esta fase vacacional, “supondría un desgaste psicológico y emocional”. Con estas sesiones, adquieren rutinas y hábitos y, además, afrontan el mes de septiembre “de una manera más productiva”.

Junto a los carteles de los espectaculares montajes musicales de cada final de curso, basados en clásicos e inmortales dibujos animados, otros mensajes invitan a "Aceptar cada reto" o "Creer en tu poder".

La concejala de Salud, Mayores y Discapacidad, Miriam Ortiz, con algunos de los niños y niñas que participan en la ludoteca. / M. González

Entre los retos futuros, afloran la impartición de formación para mayores de 21 años o ampliar la sede, con el consiguiente aumento de plazas, o incluso buscar otro emplazamiento.

La concejala de Salud, Mayores y Discapacidad, Miriam Ortiz, se congratula por afianzar “una calidad garantizada” porque logramos “atender a las necesidades de cada uno de nuestros niños”. Subraya que “se ha cuidado hasta el máximo detalle”, en este local municipal a fin de materializar “objetivos fundamentales” como la conciliación familiar y laboral, otorgar un “respiro” a estas unidades familiares y, sobre todo, “promover” la autonomía de los menores, favorecer las habilidades sociales y “continuar trabajando” por la verdadera inclusión. Desde el Ayuntamiento califican de “pionero” este recurso que combina capacitación y ocio.

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El programa veraniego agrega, como actividades extraordinarias, salidas al parque, visitas culturales y desplazamientos a los servicios públicos o al supermercado.