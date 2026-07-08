Javier Vacas dimite como concejal y presidente del PP de Baena por motivos personales: "Ha sido una decisión muy difícil"

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Baena, Javier Vacas, y presidente del PP local, ha anunciado este miércoles, visiblemente emocionado, su renuncia al acta de concejal y su salida de la actividad política. Vacas ha señalado que su dimisión es una decisión que se debe a motivos personales y a nuevas oportunidades profesionales incompatibles con el desempeño de sus responsabilidades públicas.

Arropado por compañeros del PP de Baena y Albendín, Vacas ha comparecido ante los medios de comunicación para comunicar una decisión que ha definido como "muy difícil", aunque meditada "desde la serenidad, la responsabilidad y la coherencia personal".

Durante su intervención ha explicado que ya había trasladado hace varias semanas su intención tanto a la dirección provincial del partido como a la junta local y que la pasada semana presentó su dimisión como presidente del Partido Popular de Baena y Albendín. Asimismo, ha informado de que este mismo miércoles ha registrado oficialmente en el Ayuntamiento su renuncia al acta de concejal.

Otro momento de la comparecencia de Javier Vacas para anunciar su dimisión como presidente del PP de Baena y concejal en la localidad. / J.C. Roldán

Vacas hace balance de una trayectoria política marcada por el compromiso con Baena

El ya exedil ha realizado un balance de sus años de trayectoria política, marcada, según ha señalado, por el compromiso con Baena, el aprendizaje constante y la vocación de servicio público. En este sentido, ha destacado que ejercer como concejal de su municipio ha sido una de las experiencias "más gratificantes" de su vida política y un auténtico orgullo por haber podido trabajar "con mi pueblo y por mi pueblo".

Vacas ha precisado que su decisión responde exclusivamente a cuestiones personales, que ha preferido mantener en el ámbito de su privacidad, así como a distintas oportunidades laborales que le impiden compatibilizar ambas facetas.

En el capítulo de agradecimientos, ha tenido palabras de reconocimiento para la exalcaldesa Cristina Piernagorda, a quien ha agradecido la confianza depositada en él al incorporarlo al proyecto del Partido Popular de Baena, permitiéndole desarrollar iniciativas que consideraba importantes para el municipio.

También ha agradecido al presidente provincial del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, la oportunidad de formar parte de la candidatura al Parlamento de Andalucía, responsabilidad que desempeñó durante tres años y que ha calificado como un "enorme honor" y una "profunda obligación". Asimismo, ha destacado la experiencia de haber trabajado en el proyecto político liderado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Agradecimiento a afiliados, compañeros y cargos públicos del PP

En la recta final de su intervención, Javier Vacas ha querido expresar su agradecimiento a afiliados, compañeros y cargos públicos del Partido Popular por el respaldo recibido durante estos ocho años, con una mención especial a los concejales con los que ha compartido trabajo tanto en la anterior como en la actual legislatura.

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"Ha sido un orgullo haber formado parte de este equipo, de esta familia y contribuir desde mi responsabilidad siempre al servicio de Baena", ha concluido, poniendo fin a una comparecencia marcada por la emoción y el agradecimiento