Lucha contra el fuego
El Infoca trabaja en la extinción de un incendio forestal en el norte de Córdoba: fuego en la ribera del Guadiato en Belmez
Un segundo incendio en Fuente Obejuna, en el paraje Cerro Castaño, ha sido declarado controlado por el Plan Infoca tras la intervención de bomberos
El Plan Infoca ha informado, a través de su cuenta oficial en X, de la activación de medios para trabajar en la extinción de un incendio forestal en Belmez, en el norte de la provincia de Córdoba, concretamente en la ribera del río Guadiato.
Hasta la zona se han desplazado siete efectivos por tierra y un helicóptero semipesado, dentro del operativo de emergencia destinado a frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego afecte a más superficie forestal. El fuego se inició pasado el mediodía.
Incendio controlado en Fuente Obejuna
Por otro lado, el propio Infoca ha comunicado a las 14.27 horas de este miércoles que otro incendio declarado en Fuente Obejuna, también en la provincia de Córdoba, ha pasado a situación de controlado. El fuego se localizaba en el paraje Cerro Castaño.
En este caso, el operativo ha contado con siete bomberos forestales y la colaboración de bomberos del Consorcio provincial. La declaración de “incendio controlado” implica que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, aunque todavía pueden quedar en el interior puntos calientes que requieren vigilancia y remate.
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