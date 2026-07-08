Política local
El grupo municipal del PSOE de Lucena critica "el bloqueo y la parálisis" del desarrollo urbanístico de Las Navas del Selpillar
El grupo municipal socialista exige al gobierno popular de Las Navas del Selpillar un compromiso político y la reactivación de proyectos urbanísticos
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lucena exige inversiones y compromiso político al equipo de gobierno popular en la pedanía de Las Navas del Selpillar. Desde el PSOE, a través de su secretario general local, Jacob Lorenzo, lamentan “el bloqueo”, en el ámbito urbanístico, soportado por los vecinos de esta aldea desde el inicio del actual mandato corporativo.
Fundamentalmente, han denunciado “la parálisis” en el desarrollo del Plan de Reforma Interior NS-1. La ausencia de avances en la remodelación y homologación de la red de saneamiento impide culminar este proyecto.
Lorenzo argumenta que los socialistas, en la última etapa de su gobierno en el Ayuntamiento, lograron adquirir y recepcionar los terrenos, permaneciendo pendiente la implementación y actualización de las canalizaciones. El transcurso del tiempo, para los socialistas, ha provocado un incremento del coste desde los 200.000 euros presupuestados inicialmente hasta un montante aproximado de 350.000 euros.
Tardanza en desplegar el Plan Parcial NS-1
De igual manera, el PSOE, como expuso en el último Pleno, también responsabiliza al gobierno municipal del PP de la tardanza en desplegar el Plan Parcial NS-1. En definitiva, han sostenido que los vecinos ignoran cuáles son los propósitos del Consistorio. El PSOE ha prometido conferir prioridad a estas actuaciones en su próximo programa electoral.
Los socialistas demandan, cuando menos, alternativas temporales y dotar de suministro de agua a viviendas y cocheras adyacentes a los ámbitos urbanísticos concernidos.
Por otra parte, en materia de limpieza, han asegurado que sólo un operario atiende al núcleo urbano de Las Navas del Selpillar, aparte de extender este déficit en el mantenimiento ordinario a otros sectores de la localidad.
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