La Feria al Mediodía de Cabra se traslada a la Plaza de España para ganar espacio, accesibilidad y capacidad

La Feria al Mediodía de Cabra la Real Feria y Fiestas de Septiembre en honor a María Santísima de la Sierra estrenará ubicación en su edición de 2026 y dejará la calle Cervantes para trasladarse al entorno de la Plaza de España.

El cambio, anunciado este miércoles por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, responde a criterios organizativos, funcionales y de convivencia, con el objetivo de mejorar el desarrollo de una de las actividades con mayor afluencia de público durante los festejos.

Priego explicó que el Ayuntamiento ha adoptado esta decisión tras analizar la situación del anterior emplazamiento, que acogía la Feria al Mediodía desde su recuperación en 2023. Entre las razones expuestas destacó la menor incidencia sobre el tráfico, al permanecer la Plaza de España cerrada a la circulación durante los días de feria, así como la reducción de las molestias a los vecinos por el acceso a cocheras comunitarias.

El alcalde señaló además que la oferta hostelera en la calle Cervantes había disminuido hasta quedar limitada a dos establecimientos dispuestos a participar, una cifra que, según indicó, resultaba insuficiente para atender la demanda generada por este evento.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama. / J. Moreno

Mejores condiciones tanto para los participantes como para el público

El nuevo espacio permitirá, según defendió el regidor, ofrecer mejores condiciones tanto para los participantes como para el público. En este sentido, destacó la amplitud de la Plaza de España, su accesibilidad y la posibilidad de habilitar zonas con mesas, sillas y veladores, favoreciendo especialmente la asistencia de familias con niños pequeños, personas mayores o usuarios con carritos.

El Ayuntamiento ha trasladado previamente esta decisión a los portavoces de los grupos municipales, a la Asociación de Hosteleros y a los establecimientos del entorno, con los que, según Priego, existe coincidencia en que el nuevo emplazamiento reúne mejores condiciones para la celebración de la Feria al Mediodía.

El Consistorio prevé además acondicionar el recinto con decoración propia de feria, instalar toldos en la calle Redondo Marqués y reforzar las zonas de sombra en la Plaza del Triunfo de la Inmaculada, donde se ubicará el escenario principal de las actuaciones.

El alcalde agradeció la disposición mostrada por los establecimientos hosteleros de la Plaza de España, algunos de los cuales instalarán barras, mientras que otros mantendrán abiertos sus locales para ampliar la oferta gastronómica y de ocio durante las jornadas festivas.

Fechas y horarios de la Ferial al Mediodía de Cabra

Por su parte, la delegada de Feria y Fiestas, Rosi Lama, informó de que la Feria al Mediodía se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre, entre las 14.30 y las 19.30 horas. Las barras, que no estarán sujetas al pago por ocupación de la vía pública, deberán instalarse junto a la fachada de cada establecimiento y no podrán superar los ocho metros de longitud por dos de profundidad, además de carecer de anclajes para preservar el pavimento de la plaza.

Los establecimientos interesados pueden presentar desde este miércoles su solicitud a través de la sede electrónica o de la página web municipal. Las bases reguladoras recogen, entre otras obligaciones, la apertura de los aseos al público, la instalación de papeleras y contenedores para facilitar la limpieza y la venta exclusiva de alimentos elaborados en el interior del propio establecimiento.

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La Feria al Mediodía fue recuperada en 2023 por el Ayuntamiento de Cabra, más de tres décadas después de su desaparición. Esta actividad nació en los años ochenta impulsada por la entonces emisora de Radio Nacional de España en Cabra, que promovió un formato festivo que llegó a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro de la feria egabrense.