Un experto asegura que no se invierte suficiente en mantenimiento al comparecer en la comisión de investigación de la tragedia de Adamuz

El presidente de la Comisión del Ferrocarril del Consejo de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, Salvador Galve, ha dicho este miércoles que se está invirtiendo "muchísimo" dinero en la red ferroviaria, pero que no se invierte bien y que no destinan "recursos suficientes" al mantenimiento de la red.

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria, este experto ha opinado, no obstante, que "no hay que culpar al Gobierno actual del tema inversor" y ha planteado que el sistema "necesita una revisión importante" para "reordenar toda la gobernanza, la planificación y la gestión" y un "mando único técnico ejecutivo" por encima de Adif y Renfe. "Sería una especie de director de orquesta del sistema ferroviario, que haría que Renfe y Adif sonaran bien y que no estaría sometido a los vaivenes políticos", ha apuntado.

A este respecto ha subrayado que la separación (en 2005), por mandato europeo, de Adif -como gestor de la infraestructura- y Renfe -como operador- está en el origen del "deterioro" de la red, así como el paso "sin planificar" del ancho ibérico de vía al ancho europeo que se decidió en 1987.

En esa línea ha reclamado una "reflexión sobre el ancho de vía" y ha instado a la comisión a pedir "una auditoría como Dios manda" sobre la seguridad del sistema ferroviario para, entre otras cosas, "analizar si nos tenemos que unir a Europa o no y qué hacemos con la línea antigua".

A preguntas del PP sobre si se está "invirtiendo bien", el experto ha afirmado que tiene "clarísimo que no" y que las inversiones están "muy condicionados porque unas comunidades autónomas tienen más influencia que otras" y son las que marcan las prioridades.

Ha puesto como ejemplo los 3.500 millones de euros que se van a invertir en la línea de Alta Velocidad entre Murcia a Almería, cuando a su juicio sería mejor "aprovechar la magnifica red ibérica que existe" e invertir en una red de transporte ferroviario de mercancías que, según ha recordado, es "clave para el desarrollo del país".

Sobre si se dedican suficientes recursos al mantenimiento de la red ha respondido que, en su opinión, "con los datos actuales no se destinan los recursos necesarios para lo que estamos sufriendo" y ha explicado que así lo demuestra que cada vez haya más limitaciones temporales de velocidad (LTV).

Responsabilidad de Adamuz

Sobre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba), ha hecho hincapié en que existe una "responsabilidad técnica importante" del responsable técnico que firmó que la instalación se podía poner en marcha.

Ha indicado que "tiene que haber un programa de puntos de inspección" de la soldadura que se rompió, sin cuyo cumplimiento ese responsable no podría haber firmado la puesta en marcha. "Esa responsabilidad técnica tiene nombre y apellidos" ha asegurado el experto, que ha indicado que no sabe si eso se cumplió, porque no ha "visto la documentación" y que le "sorprendería que el acta de soldadura estuviera manipulada".

En su comparecencia de casi cuatro horas, Galve ha admitido que si tiene una reunión en Barcelona prefiere ir en coche desde su residencia en Zaragoza por los continuos retrasos del tren y ha insistido en que "garantizar la seguridad ferroviaria al cien por cien es imposible", si bien ha calificado el sistema español de "seguro" y "avanzado".

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Respecto a las continuas incidencias en Rodalies de Cataluña ha asegurado que "le sorprende, que "no le cabe en la cabeza" y que "no lo llega a entender".