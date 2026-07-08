Cabra refuerza la recogida selectiva para favorecer el reciclaje: "Un gesto muy sencillo, pero con un impacto muy positivo"

Reciclar correctamente los residuos es una de las medidas más eficaces para reducir el impacto ambiental, ahorrar recursos naturales y avanzar hacia un modelo de economía circular. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Cabra ha instalado cerca de medio centenar de nuevos puntos de recogida para textil, calzado y pilas distribuidos por distintos espacios del municipio, una actuación contemplada en el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que presta la empresa adjudicataria del servicio.

La delegada municipal de Medio Ambiente, María José Romero, ha explicado que esta iniciativa pretende "seguir facilitando a la ciudadanía la separación correcta de residuos" mediante la ampliación de la red de contenedores específicos.

En concreto, se han colocado 22 contenedores para la recogida de textil y calzado repartidos por el casco urbano, con el fin de favorecer la reutilización y el reciclaje de ropa y zapatos usados. La edil ha destacado que el depósito de estos residuos en los contenedores habilitados contribuye a impulsar la economía circular, disminuir el volumen de desechos que terminan en los vertederos y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Asimismo, ha recordado que el reciclaje textil permite reducir el consumo de materias primas y recursos naturales necesarios para fabricar nuevos productos.

Piden que ropa y el calzado se introduzcan siempre en el interior de los recipientes

Romero ha subrayado que se trata de "un gesto muy sencillo pero con un impacto muy positivo para nuestro medio ambiente" y ha insistido en la necesidad de hacer un uso adecuado de estos contenedores. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que la ropa y el calzado se introduzcan siempre en el interior de los recipientes y no se abandonen bolsas en el exterior, una práctica que, según ha señalado, "no es reciclar, sino ensuciar y deteriorar el espacio público".

La actuación se completa con la instalación de 25 puntos de recogida de pilas distribuidos entre dependencias municipales, centros educativos y otros espacios de uso público. Estos se encuentran en colegios e institutos, la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño, el Mercado de Abastos, el Ayuntamiento, la Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura, el Punto Limpio, farmacias, guarderías, el Centro de Servicios Sociales y otros edificios de atención ciudadana.

La responsable municipal ha recordado que las pilas constituyen un residuo de pequeño tamaño, pero con un elevado potencial contaminante debido a las sustancias que contienen. Su correcta gestión permite recuperar materiales como zinc, níquel y otros componentes reutilizables en nuevos procesos industriales, al tiempo que evita daños sobre el medio ambiente.

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La delegada de Medio Ambiente ha concluido haciendo un llamamiento a la implicación vecinal para que estas nuevas infraestructuras alcancen la máxima eficacia. "Queremos que reciclar sea cada vez más cómodo y sencillo para nuestros vecinos, pero también necesitamos la colaboración de todos, porque cada residuo bien depositado cuenta, cada bolsa bien colocada cuenta y cada pequeño gesto nos ayuda a que Cabra siga brillando", ha afirmado.