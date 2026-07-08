Cabra activa un plan antimosquitos por el riesgo del virus del Nilo: evitar acumulación de agua, renovar bebederos y usar mosquiteras

El Ayuntamiento de Cabra ha elaborado y activado el plan municipal de vigilancia y control integral de mosquitos después de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía haya situado al municipio en un nivel de riesgo medio por transmisión del virus del Nilo Occidental. La medida, anunciada mediante un Bando de la Alcaldía, tiene como objetivo reducir la presencia de estos insectos en todo el término municipal y minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad.

El Consistorio informa de que intensificará las actuaciones de vigilancia y control en los espacios públicos y municipales, al tiempo que solicita la implicación de la ciudadanía para eliminar posibles focos de proliferación en viviendas, patios, parcelas, jardines, solares y naves. El periodo de mayor riesgo se prolongará hasta el próximo mes de noviembre, por lo que el Ayuntamiento considera fundamental adoptar medidas preventivas durante los próximos meses.

Mosquito transmisor del virus del Nilo. / CÓRDOBA

El bando recuerda que la fiebre del Nilo Occidental se transmite a las personas mediante la picadura de mosquitos portadores del virus, aunque no existe contagio entre humanos. Asimismo, señala que alrededor del 80% de los casos cursan sin síntomas, mientras que un 20% puede presentar un cuadro leve similar a una gripe y, en un porcentaje reducido, derivar en complicaciones neurológicas graves.

Evitar acumulación de agua, renovar bebederos y usar mosquiteras

Entre las principales recomendaciones dirigidas a la población figura evitar cualquier acumulación de agua que favorezca el desarrollo de larvas, mantener correctamente cloradas las piscinas, proteger pozos y depósitos con mallas, renovar con frecuencia el agua de los bebederos de animales y revisar canaletas, sumideros o recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

El Ayuntamiento también aconseja utilizar mosquiteras, vestir ropa de manga larga durante las horas de mayor actividad de los mosquitos, emplear repelentes autorizados y evitar permanecer cerca de zonas con agua estancada sin tratar al atardecer y durante la noche.

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Por otra parte, el bando recuerda que la normativa sanitaria atribuye a los propietarios la responsabilidad de corregir aquellas situaciones que puedan favorecer la proliferación de mosquitos en inmuebles o parcelas privadas. Además, solicita que cualquier vecino que detecte acumulaciones de agua en viviendas deshabitadas o fincas colindantes lo comunique al Ayuntamiento para facilitar la adopción de las medidas oportunas.