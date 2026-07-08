El Ayuntamiento de Palma del Río reclama mejoras de la estación de tren a Adif

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha manifestado su preocupación por las deficiencias que de forma continuada se vienen dando en la estación de Renfe de Palma del Río. En plena ola de calor, a la alcaldesa le preocupa especialmente que la estación no tenga sistema de climatización porque “el Ayuntamiento sigue recibiendo quejas por parte de los usuarios” con respecto a este tema.

Según informó la primera edil en el último pleno, el Consistorio palmeño remitió tanto en junio como en septiembre del pasado año escritos a Adif trasladando “la preocupación que teníamos por el estado de conservación y mantenimiento de la estación de ferrocarril y solicitábamos actuaciones urgentes de reparación y mejora de las instalaciones”. Además de la falta de sistema de climatización, falta una zona para resguardarse de la lluvia, el reloj está averiado y hay abundante vegetación que ha crecido en las inmediaciones de la estación.

Interior de la estación de tren de Palma del Río. / José Muñoz Caro

Esteo ha informado que el pasado 19 de junio recibió respuesta por parte de Adif. En esa comunicación por parte de la responsable de la estación palmeña, Adif informa que “se van a acometer una actuación de mejora en la fachada exterior, en las paredes del vestíbulo y se van a cambiar los cristales de la puerta de acceso” porque según Adif, “la estación está deteriorada por actos vandálicos”. Como informó la alcaldesa, “en la carta que hemos recibido en ningún momento se menciona el arreglo del sistema de climatización, la creación de zonas de resguardo en caso de lluvia, ni la limpieza de hierba, ni las sustituciones y arreglos del reloj”.

Histórico de mensajes intercambiados entre Ayuntamiento y Adif.

El primer escrito que realizó el Ayuntamiento palmeño fue el 31 de agosto de 2023, poco después de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno y tras la visita que hizo la alcaldesa a la estación, cuando observó que no funcionaba la máquina expendedora de billetes ni tampoco el tablero de información ni el aire acondicionado. También le expresó el Consistorio la suciedad observada en los baños, las papeleras, el deterioro de la fachada y de la ventana. También solicitaba en este escrito la presencia de personal para la atención al público y para la seguridad del paso de pasajeros hacia el andén uno. A este texto no se ha recibido hasta la fecha respuesta.

El 24 de junio de 2025, la alcaldesa dirigió un nuevo escrito al director general de Conservación y Mantenimiento para trasladarle de nuevo la preocupación por el estado de la estación tras recibir varias quejas de los usuarios. Se solicitó que "en la medida de lo posible, se adoptaran las medidas necesarias para acometer con carácter prioritario las actuaciones de reparación y mejora que permitan que estas instalaciones públicas puedan prestar el servicio en condiciones dignas y adecuadas".

Edificio de la estación de trenes de Palma del Río. / José Muñoz Caro

El 4 de julio, Adif respondió a esta comunicación indicando que a estación tiene “contratos de mantenimiento y limpieza” para cubrir los servicios básicos y está “telegestionada en lo referente a la iluminación, climatización y su acceso” pero que eso no quita que las instalaciones sean deficientes debido a “actos vandálicos”. Finaliza el escrito expresando que “desde Adif intentamos actuar de forma más rápida y diligente posible para restablecer la normalidad de la operativa de la estación".

Los últimos mensajes del Consistorio

Desde el Ayuntamiento de Palma del Río se volvieron a poner en contacto el 14 de noviembre de 2025 con el director general indicándole que no se había acometido ninguna actuación desde la última comunicación y que el deterioro va a más. Además se adjuntaron fotografías y se solicitaron medidas urgentes debido a las quejas de los usuarios. El Consistorio no recibió respuesta.

Por último, el pasado 10 de junio, la alcaldesa volvió a poner de manifiesto su preocupación al comprobar que no se han llevado a cabo actuaciones en la estación. Seguía el goteo incesante de quejas y la ausencia de unas condiciones de confort y calidad en el servicio, por lo que se remitió de nuevo todo lo expuesto y se puso especial énfasis en el sistema de climatización porque no existe un sistema que ofrezca confort a los usuarios en días con tan altas temperaturas.

“Adif respondía el 19 de junio con una carta exactamente igual a la recibida en junio del 2025”, según fuentes del propio Ayuntamiento. Además indicó que “la Subdirección de Estaciones del Sur de Adif va a realizar actuaciones de mejora tanto en la fachada exterior como en las paredes del vestíbulo, incluyendo el cambio de cristales de la puerta” aunque del aire acondicionado, del reloj averiado, de la máquina expendedora de billetes o la instalación de la marquesina no dice nada ni tampoco de la presencia de personal en la estación.