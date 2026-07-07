Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CórdobaFuente ObejunaPuentes CórdobaAccidente TorrecillaGuarderías gratisEmpleo públicoMundial 2026Educación MayoresCines de veranoCaso policías Feria
instagramlinkedin

Infraestructuras hidráulicas

Los regantes aseguran que el bombeo de La Breña solo aprovechó el 27% del agua que podía haber almacenado

Feragua denuncia el escaso rendimiento de esta infraestructura, que costó casi 80 millones de euros

Pantano de La Breña.

Pantano de La Breña. / Víctor Castro / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La asociación de regantes Feragua ha denunciado este martes, durante la Junta de Explotación del Sistema de Regulación General del Guadalquivir, "el escaso rendimiento de la estación de bombeo Breña II-Arenoso, que durante el actual año hidrológico únicamente ha sido capaz de elevar al embalse el 27% del volumen de agua que las condiciones hidrológicas habrían permitido almacenar".

Según los datos analizados por la organización, pese a encontrarnos ante uno de los ejercicios con mayores aportaciones de los últimos años, la estación de bombeo solo ha elevado 52 hectómetros cúbicos de agua, cuando habría sido posible almacenar hasta 190 hm³. Como consecuencia, más de 142 hectómetros cúbicos terminaron sin incorporarse al sistema de regulación del Guadalquivir.

Estas cifras ponen de manifiesto, según la asociación, que "la infraestructura no está sirviendo, o está sirviendo muy por debajo de su rendimiento esperado, a los objetivos para los que fue concebida: aprovechar las grandes avenidas del río y aumentar las reservas disponibles para los regantes".

Informe de los datos acumulados

Los datos acumulados confirman, además, que no se trata de un problema puntual. Durante los últimos cinco años hidrológicos, el sistema habría permitido bombear 483 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen realmente almacenado apenas alcanzó los 118 hectómetros cúbicos, lo que representa una eficiencia media inferior al 25%. En ese mismo periodo se dejaron de aprovechar más de 365 hectómetros cúbicos que podrían haber reforzado la regulación del sistema.

En este contexto, Feragua considera injustificable que los regantes continúen soportando los "elevados costes de explotación y amortización de esta infraestructura, cuyo rendimiento efectivo permanece muy alejado de las expectativas para las que fue construida".

Noticias relacionadas y más

“Los regantes no pueden seguir pagando como si la infraestructura estuviera funcionando a pleno rendimiento cuando la realidad demuestra exactamente lo contrario”, ha explicado el secretario general de Feragua, Pedro Parias, que ha anunciado el rechazo de su organización a los cánones y tarifas propuestos para 2027.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierran un restaurante de la provincia de Córdoba por 'graves deficiencias' higiénicas: alimentos caducados, sin control y almacenados junto a animales
  2. Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
  3. Bujalance acompaña al joven Antonio Tello en su primera misa tras ser ordenado sacerdote
  4. Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo
  5. El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
  6. Un incendio forestal moviliza medios aéreos y terrestres en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez
  7. Diputación abre el plazo para solicitar una reducción del 75% en la tarifa de recogida de basura
  8. Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches arrancan con un multitudinario desfile y homenaje a los mayores

Los regantes aseguran que el bombeo de La Breña solo aprovechó el 27% del agua que podía haber almacenado

Los regantes aseguran que el bombeo de La Breña solo aprovechó el 27% del agua que podía haber almacenado

Las asociaciones agrarias y las cooperativas defienden las plantas de biogás de Córdoba: "No son una amenaza para el campo"

Las asociaciones agrarias y las cooperativas defienden las plantas de biogás de Córdoba: "No son una amenaza para el campo"

La Casa de la Cultura y de las Letras de Villanueva de Córdoba acogerá servicios como la biblioteca o el centro joven

La Casa de la Cultura y de las Letras de Villanueva de Córdoba acogerá servicios como la biblioteca o el centro joven

El Ayuntamiento de Pozoblanco abona más de 10.000 euros en ayudas al alquiler joven

El Ayuntamiento de Pozoblanco abona más de 10.000 euros en ayudas al alquiler joven

El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario

El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario

Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena

Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena

Dos investigados por cultivar marihuana en el patio de una vivienda en Peñarroya-Pueblonuevo

Dos investigados por cultivar marihuana en el patio de una vivienda en Peñarroya-Pueblonuevo

IU exige responsabilidades al Gobierno andaluz por "poner en riesgo la salud de la ciudadanía" con la gestión de La Colada

IU exige responsabilidades al Gobierno andaluz por "poner en riesgo la salud de la ciudadanía" con la gestión de La Colada
Tracking Pixel Contents