Infraestructuras hidráulicas
Los regantes aseguran que el bombeo de La Breña solo aprovechó el 27% del agua que podía haber almacenado
Feragua denuncia el escaso rendimiento de esta infraestructura, que costó casi 80 millones de euros
La asociación de regantes Feragua ha denunciado este martes, durante la Junta de Explotación del Sistema de Regulación General del Guadalquivir, "el escaso rendimiento de la estación de bombeo Breña II-Arenoso, que durante el actual año hidrológico únicamente ha sido capaz de elevar al embalse el 27% del volumen de agua que las condiciones hidrológicas habrían permitido almacenar".
Según los datos analizados por la organización, pese a encontrarnos ante uno de los ejercicios con mayores aportaciones de los últimos años, la estación de bombeo solo ha elevado 52 hectómetros cúbicos de agua, cuando habría sido posible almacenar hasta 190 hm³. Como consecuencia, más de 142 hectómetros cúbicos terminaron sin incorporarse al sistema de regulación del Guadalquivir.
Estas cifras ponen de manifiesto, según la asociación, que "la infraestructura no está sirviendo, o está sirviendo muy por debajo de su rendimiento esperado, a los objetivos para los que fue concebida: aprovechar las grandes avenidas del río y aumentar las reservas disponibles para los regantes".
Informe de los datos acumulados
Los datos acumulados confirman, además, que no se trata de un problema puntual. Durante los últimos cinco años hidrológicos, el sistema habría permitido bombear 483 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen realmente almacenado apenas alcanzó los 118 hectómetros cúbicos, lo que representa una eficiencia media inferior al 25%. En ese mismo periodo se dejaron de aprovechar más de 365 hectómetros cúbicos que podrían haber reforzado la regulación del sistema.
En este contexto, Feragua considera injustificable que los regantes continúen soportando los "elevados costes de explotación y amortización de esta infraestructura, cuyo rendimiento efectivo permanece muy alejado de las expectativas para las que fue construida".
“Los regantes no pueden seguir pagando como si la infraestructura estuviera funcionando a pleno rendimiento cuando la realidad demuestra exactamente lo contrario”, ha explicado el secretario general de Feragua, Pedro Parias, que ha anunciado el rechazo de su organización a los cánones y tarifas propuestos para 2027.
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