Las obras del edificio de La Alianza de Puente Genil avanzan: estos son los plazos que se barajan para su rehabilitación

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha valorado el avance de los trabajos para la reforma integral del edificio de La Alianza, una actuación que se encuentra en plena ejecución. Velasco ha explicado que los trabajos comenzaron con importantes complejidades técnicas, especialmente en la zona de cubiertas y forjados, pero las actuaciones realizadas han permitido estabilizar la estructura y avanzar con seguridad.

En una visita reciente a las obras, el regidor ha subrayado que ya se han sustituido los antiguos forjados de madera del edificio principal y que la intervención permitirá recuperar espacios patrimoniales “espectaculares y de gran belleza”, destinados a convertirse en áreas expositivas dentro de un futuro equipamiento cultural de referencia en Andalucía. Según sus previsiones, el conjunto podría estar completamente rehabilitado en el último trimestre de 2026.

Complejo de La Alianza. / CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Puente Genil adjudicó a la empresa granadina Grulop 21 SL el contrato para la restauración y puesta en valor del grupo edificatorio de La Alianza, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep Local), Línea 2, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation.

La adjudicación asciende a 3.285.320,69 euros (IVA incluido), convirtiéndose en la licitación de mayor cuantía gestionada hasta ahora por el Consistorio pontanés.

Características del proyecto

El proyecto contempla la rehabilitación integral del complejo para su transformación en un espacio multifuncional que combinará el uso expositivo con talleres, sala de usos múltiples y cafetería. Las actuaciones principales se centran en el edificio destinado al núcleo de acceso y comunicaciones verticales, así como en el conocido como edificio de la limpia, donde se instalarán nuevas escaleras para mejorar la evacuación y la seguridad.

Asimismo, el diseño incorpora recomendaciones de la Comisión de Patrimonio, como la reducción de altura del remonte sobre la antigua vivienda del conserje, la mejora del sistema hidráulico y la implantación de medidas frente a la inundabilidad del entorno.

La intervención cuenta con una subvención de 1,8 millones de euros concedida en 2023 por la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.