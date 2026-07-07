Fuente Carreteros recibe 450.000 euros para la reparación integral de la Casa Grande

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y con la ayuda de la Diputación de Córdoba, ha conseguido una subvención de 450.000 euros para abordar la reparación integral de la Casa Grande, uno de los edificios más importantes y emblemáticos del municipio, escenario de multitud de eventos y actividades tanto públicas como privadas.

En septiembre de 2024 el Consistorio procedió a su cierre tras un informe del SAU que lo declaró en “ruina física inminente parcial” tras el empeoramiento progresivo de la estructura a consecuencia de unas grietas surgidas anteriormente.

Daños provocados por las borrascas

Casi dos años después, el alcalde, Alberto Ruiz, junto al coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, y la portavoz del grupo provincial de IU en la Diputación, Irene Ruiz, han dado oficialidad a la noticia que estaban esperando todos los vecinos. La ayuda del Gobierno de España permitirá la rehabilitación de un edificio que además se ha visto gravemente afectado por las borrascas registradas entre finales del pasado año y principios de este.

Los representantes de Izquierda Unida han puesto en valor esta inversión, al considerar que “supone una respuesta a las necesidades de los municipios afectados por los temporales y permitirá acometer una actuación que habría resultado inasumible para un ayuntamiento del tamaño de Fuente Carreteros”.

El alcalde ha explicado que el inmueble ya presentaba problemas estructurales por las características del terreno, pero que los últimos episodios meteorológicos agravaron definitivamente su estado. "La estructura se ve claramente que está partida y además ha entrado mucha agua en el interior y ha hecho que ya los daños que tiene sean irreversibles", ha señalado.

La financiación procede de la línea de ayudas habilitada por el Gobierno de España para reparar los daños ocasionados por las borrascas y permitirá ejecutar una actuación integral que incluirá la demolición de la parte afectada, el refuerzo de la cimentación mediante micropilotaje, la reconstrucción del edificio y la mejora de los sistemas de drenaje e impermeabilización para prevenir futuros daños.

El primer edil ha indicado que se licitarán las obras por la vía de urgencia en cuanto tengan un nuevo informe del SAU y ha destacado el trabajo desarrollado desde el grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación para lograr nuevas inversiones para Fuente Carreteros, entre ellas una partida de 100.000 euros para la electrificación del recinto deportivo y el refuerzo de distintas líneas de financiación destinadas a mejorar los servicios públicos y el desarrollo del municipio.

Irene Ruiz ha añadido que esta ayuda refleja "la voluntad de gobernar para los territorios y para el municipalismo", valorando el trabajo del Gobierno de España para “atender las necesidades de los municipios afectados, permitiendo no solo reparar los daños, sino también prevenir que vuelvan a producirse en el futuro”.