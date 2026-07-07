El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario

Los precios de la vivienda siguen en escalada con un precio medio del metro cuadrado en España se sitúa ya en una media de 2.823 euros/m2, aún quedan municipios donde el acceso a la compra de una casa es más que asequible. Así lo desvela el ranking que anualmente elabora el portal inmobiliario Idealista con los 25 municipios españoles que destacan por ser los más baratos, o económicos, para adquirir una vivienda, y donde el precio medio del metro cuadrado oscila entre los 369 euros y los 556 euros el metro cuadrado. Muy lejos tanto de la media nacional como de los precios de las comunidades autónomas donde se encuentran.

En este listado destaca, en primer lugar, como el pueblo más barato para comprarse una vivienda, la localidad cordobesa de Fuente Obejuna. El pueblo de fama universal gracias a la obra universal de Lope de Vega, se sitúa a la cabeza con un precio de 369 euros el metro cuadrado, lo que supone un 87,4 por ciento menos que el precio medio del metro cuadrado en Andalucía, que es de 22.936 euros.

Asimismo, la localidad se desmarca del precio de la provincia, con 1.328 euros el metro cuadrado, según los datos del portal especializado, y también de la capital cordobesa, donde la media se sitúa en 1.777 euros, a fecha de junio de 2026.

Plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna, durante un acto institucional. / Eva M. Heras

Los tres pueblos más baratos de Córdoba

En el listado de Idealista aparecen otras dos localidades cordobesas que destacan por la economía de los precios de sus viviendas. Así, Peñarroya-Pueblonuevo se sitúa en el puesto 14 del ranking, con un precio medio de 490 euros/m2. Y el municipio de El Carpio, alcanza la posición 20 con un precio de 536 euros/m2.

Cabe destacar que en el ranking de 2025 de las localidades más baratas para adquirir una vivienda, solo aparecía la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo en el puesto quinto del listado.

Los pueblos con la vivienda más barata en Andalucía

Junto a los tres municipios cordobeses, otras tres localidades andaluzas aparecen en la selección de Idealista. Se trata de Quesada (Jaén), en el puesto 9 con un precio de 471 euros por metro cuadrado; Paterna del Río (Almería), en el puesto 17, con 508 euros/m2; y Mancha Real (Jaén), que cierra la lista en el puesto 25, con una media de 556 euros/m2.

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo / CÓRDOBA

Los 25 pueblos más baratos de España para comprar una casa

El ranking de Idealista, correspondiente al primer semestre de 2026, sitúa los pueblos más económicos de España en materia de vivienda en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia y Extremadura. Estas son las localidades: