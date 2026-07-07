Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mundial 2026Educación MayoresPuentes CórdobaCines de veranoVandalismo CórdobaPretemporada CCFONCE Las MorerasCaso policías FeriaOla de calorVox-Blas Infante
instagramlinkedin

VIVIENDA

El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario

El listado de los 25 municipios españoles más económicos para la adquisición de la vivienda incluye tres localidades cordobesas

Esta localidad cordobesa es la más barata para comprar vivienda en España

Esta localidad cordobesa es la más barata para comprar vivienda en España / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

Los precios de la vivienda siguen en escalada con un precio medio del metro cuadrado en España se sitúa ya en una media de 2.823 euros/m2, aún quedan municipios donde el acceso a la compra de una casa es más que asequible. Así lo desvela el ranking que anualmente elabora el portal inmobiliario Idealista con los 25 municipios españoles que destacan por ser los más baratos, o económicos, para adquirir una vivienda, y donde el precio medio del metro cuadrado oscila entre los 369 euros y los 556 euros el metro cuadrado. Muy lejos tanto de la media nacional como de los precios de las comunidades autónomas donde se encuentran.

En este listado destaca, en primer lugar, como el pueblo más barato para comprarse una vivienda, la localidad cordobesa de Fuente Obejuna. El pueblo de fama universal gracias a la obra universal de Lope de Vega, se sitúa a la cabeza con un precio de 369 euros el metro cuadrado, lo que supone un 87,4 por ciento menos que el precio medio del metro cuadrado en Andalucía, que es de 22.936 euros.

Asimismo, la localidad se desmarca del precio de la provincia, con 1.328 euros el metro cuadrado, según los datos del portal especializado, y también de la capital cordobesa, donde la media se sitúa en 1.777 euros, a fecha de junio de 2026.

Plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna, durante la inauguración de la primera Calle de la Inclusión del país en 2023.

Plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna, durante un acto institucional. / Eva M. Heras

Los tres pueblos más baratos de Córdoba

En el listado de Idealista aparecen otras dos localidades cordobesas que destacan por la economía de los precios de sus viviendas. Así, Peñarroya-Pueblonuevo se sitúa en el puesto 14 del ranking, con un precio medio de 490 euros/m2. Y el municipio de El Carpio, alcanza la posición 20 con un precio de 536 euros/m2.

Cabe destacar que en el ranking de 2025 de las localidades más baratas para adquirir una vivienda, solo aparecía la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo en el puesto quinto del listado.

Los pueblos con la vivienda más barata en Andalucía

Junto a los tres municipios cordobeses, otras tres localidades andaluzas aparecen en la selección de Idealista. Se trata de Quesada (Jaén), en el puesto 9 con un precio de 471 euros por metro cuadrado; Paterna del Río (Almería), en el puesto 17, con 508 euros/m2; y Mancha Real (Jaén), que cierra la lista en el puesto 25, con una media de 556 euros/m2.

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo

Vista del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo / CÓRDOBA

Los 25 pueblos más baratos de España para comprar una casa

El ranking de Idealista, correspondiente al primer semestre de 2026, sitúa los pueblos más económicos de España en materia de vivienda en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia y Extremadura. Estas son las localidades:

Noticias relacionadas y más

  1. Fuente Obejuna — Córdoba — 369 €/m²
  2. Pedro Muñoz — Ciudad Real — 377 €/m²
  3. Bembibre — León — 441 €/m²
  4. Vilamarín — Ourense — 450 €/m²
  5. Espinosa de los Monteros — Burgos — 456 €/m²
  6. Argamasilla de Alba — Ciudad Real — 457 €/m²
  7. Almodóvar del Campo — Ciudad Real — 468 €/m²
  8. Arroyo de la Luz — Cáceres — 471 €/m²
  9. Quesada — Jaén — 471 €/m²
  10. Campo de Criptana — Ciudad Real — 480 €/m²
  11. Azuaga — Badajoz — 483 €/m²
  12. Villanueva de los Infantes — Ciudad Real — 489 €/m²
  13. O Covelo — Pontevedra — 490 €/m²
  14. Peñarroya-Pueblonuevo — Córdoba — 490 €/m²
  15. Villanueva del Arzobispo — Jaén — 492 €/m²
  16. Leiro — Ourense — 507 €/m²
  17. Paterna del Río — Almería — 508 €/m²
  18. A Merca — Ourense — 528 €/m²
  19. Abarán — Murcia — 534 €/m²
  20. El Carpio — Córdoba — 536 €/m²
  21. Villarrubia de los Ojos — Ciudad Real — 544 €/m²
  22. San Clemente — Cuenca — 548 €/m²
  23. Socuéllamos — Ciudad Real — 549 €/m²
  24. Herencia — Ciudad Real — 552 €/m²
  25. Mancha Real — Jaén — 556 €/m²
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierran un restaurante de la provincia de Córdoba por 'graves deficiencias' higiénicas: alimentos caducados, sin control y almacenados junto a animales
  2. Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
  3. Bujalance acompaña al joven Antonio Tello en su primera misa tras ser ordenado sacerdote
  4. Nuevo incendio forestal en el norte de Córdoba: el Infoca actúa ahora en Peñarroya-Pueblonuevo
  5. El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
  6. Un incendio forestal moviliza medios aéreos y terrestres en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez
  7. Diputación abre el plazo para solicitar una reducción del 75% en la tarifa de recogida de basura
  8. Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches arrancan con un multitudinario desfile y homenaje a los mayores

El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario

El pueblo más barato de España para comprar una casa está en Córdoba: 369 euros el metro cuadrado y con apellido literario

Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena

Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena

Dos investigados por cultivar marihuana en el patio de una vivienda en Peñarroya-Pueblonuevo

Dos investigados por cultivar marihuana en el patio de una vivienda en Peñarroya-Pueblonuevo

IU exige responsabilidades al Gobierno andaluz por "poner en riesgo la salud de la ciudadanía" con la gestión de La Colada

IU exige responsabilidades al Gobierno andaluz por "poner en riesgo la salud de la ciudadanía" con la gestión de La Colada

Los regantes exigen de nuevo la cesión de las presas de La Breña y el Arenoso a la CHG

Los regantes exigen de nuevo la cesión de las presas de La Breña y el Arenoso a la CHG

El aceite de Lucena planea un nuevo plan de comunicación hasta 2027 y potenciará el consumo entre jóvenes

El aceite de Lucena planea un nuevo plan de comunicación hasta 2027 y potenciará el consumo entre jóvenes

La residencia de mayores de Torrecampo incrementa su capacidad en 15 plazas tras la finalización de las obras de ampliación

La residencia de mayores de Torrecampo incrementa su capacidad en 15 plazas tras la finalización de las obras de ampliación

La Junta de Andalucía arregla tres caminos rurales en Palma del Río por valor de 72.000 euros

La Junta de Andalucía arregla tres caminos rurales en Palma del Río por valor de 72.000 euros
Tracking Pixel Contents