SUCESOS
Dos investigados por cultivar marihuana en el patio de una vivienda en Peñarroya-Pueblonuevo
La Guardia Civil localiza 33 plantas y preparativos para una plantación ‘indoor’
La Guardia Civil ha intervenido una plantación de marihuana localizada en una vivienda de Peñarroya-Pueblonuevo e investiga a dos personas por su presunta relación con el cultivo de droga y con una posible defraudación de fluido eléctrico.
La actuación se enmarca en los servicios que el instituto armado mantiene en la provincia de Córdoba contra el cultivo y la elaboración de drogas. Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación comenzó tras recibir varias informaciones que apuntaban a la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda del municipio.
33 plantas de un metro de altura
A partir de esos datos, los agentes se desplazaron hasta la zona indicada y realizaron gestiones para identificar el inmueble en el que podría encontrarse la plantación. Una vez localizada la vivienda, los guardias civiles se entrevistaron con el morador y procedieron al registro.
La inspección permitió hallar en el patio de la casa una plantación formada por 33 plantas de marihuana, de aproximadamente un metro de altura y con cogollos, que ha sido desmantelada por completo.
Además de las plantas, los agentes localizaron diversos útiles vinculados a la instalación de una posible plantación indoor, es decir, un cultivo interior acondicionado para favorecer el crecimiento de las plantas.
Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
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