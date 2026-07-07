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Bomberos de seis parques sofocan un incendio de gran magnitud en una nave de aceite en Lucena

El fuego ha calcinado por completo las instalaciones ubicadas en el Parque Empresarial Príncipe Felipe

Estado en el que han quedado las instalaciones de la nave industrial en Lucena

Estado en el que han quedado las instalaciones de la nave industrial en Lucena / MANUEL GONZÁLEZ

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Manuel González

Manuel González

Un amplio dispositivo de emergencias ha tenido que intervenir esta madrugada en un incendio de elevadas dimensiones en Lucena. El fuego ha calcinado por completo una nave de almacenamiento y tratamiento de aceite, ubicada en la calle Zaragoza, dentro del Parque Empresarial Príncipe Felipe.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 han confirmado que las llamas, agrupadas en varias columnas de notable altura, empezaron a propagarse en torno a las 00:50 horas de este martes.

En el siniestro, que no ha ocasionado heridos, han intervenido bomberos de hasta seis parques comarcales, movilizándose las bases de Lucena, Montilla, Priego de Córdoba, Baena, Puente Genil y La Carlota.

Hasta la extinción del fuego, comunicada antes de las 07:30 horas, los bomberos han priorizado la contención de las llamas, lográndose evitar su extensión a otras propiedades del recinto empresarial. Fuentes municipales han detallado que estas instalaciones industriales, cuya actividad comenzó hace aproximadamente un año, se localizan en un entorno aislado, aunque con varios contenedores en la zona exterior. En las horas finales de la intervención, los bomberos han terminado con los últimos rescoldos del fuego.

El siniestro, con un fuego bastante denso, ha provocado el vertido de grandes cantidades de aceite por las calles colindantes y, en estos momentos, actúa personal de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Lucena para limpiar las calzadas y mitigar consecuencias en el tráfico.

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El operativo, además, ha incluido a Policía Local y Policía Nacional. La investigación policial habrá de dilucidar las causas de este suceso.

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