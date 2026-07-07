La Casa de la Cultura y de las Letras de Villanueva de Córdoba acogerá servicios como la biblioteca o el centro joven

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha dado a conocer este martes que la reforma integral de las dependencias del antiguo colegio Moreno de Pedrajas servirá para acoger la biblioteca municipal, el centro joven, la escuela de adultos, el centro Guadalinfo, una sala de estudio, ludoteca y un salón de usos múltiples.

Así lo ha anunciado el alcalde, Isaac Reyes, que ha visitado las instalaciones de 1.500 metros cuadrados y en las que la inversión alcanza casi 1,5 millones de euros “para convertirlo en uno de los principales centros de actividad urbana de Villanueva de Córdoba”.

Recuperación de un sitio "emblemático" pensado "para el futuro"

El centro tendrá como denominación Casa de la Cultura y de las Letras y el alcalde ha puesto de relieve que será un espacio “para la cultura, la educación, los jóvenes, para todos los vecinos y para la convivencia”, a la vez que se recupera “un edificio emblemático para dotarlo de unas instalaciones modernas, eficientes energéticamente y pensando en el futuro”.

De la inversión de 1.442.111 euros, el 67% proviene de una subvención del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con 964.111 euros, mientras que el 33 por ciento restante será mediante fondos propios del Ayuntamiento con una cuantía de 478.000 euros. A ello se suma una partida presupuestaria de casi 91.000 euros para dotación de mobiliario y equipamiento, mientras que a través de una modificación de crédito se acomete la reparación de la cubierta.

Biblioteca y centro joven

El regidor local ha destacado la implicación de la empresa Cooperativa de la Construcción de Villanueva de Córdoba que ejecuta las obras “con profesionalidad” y que al ser de la localidad “también genera riqueza en el municipio”, igualmente que ha agradecido a los técnicos municipales y al equipo redactor del proyecto “por su trabajo riguroso".

Entre los servicios municipales que irán a esta Casa de la Cultura y de las Letras estarán la Biblioteca Municipal Juan Palomo cuyo espacio se había quedado pequeño o el Centro Joven abierto por el Ayuntamiento hace unos meses en unas instalaciones provisionales hasta disponer de este edificio.

Isaac Reyes ha mostrado su satisfacción por mostrar los avances en las obras de “uno de los proyectos de mayor envergadura de la presente legislatura”.