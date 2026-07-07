Los bonos consumo de Lucena cuadruplican la inversión municipal y generan 380.000 euros en ventas

La primera parte de la campaña de bonos consumo de este año organizada en Lucena ha dado resultados positivos. Celebrada entre el 26 de mayo y el 24 de junio, esta acción, que ha sido financiada con fondos municipales, ha logrado generar ventas por importe de 380.000 euros en 105 establecimientos participantes.

La delegación municipal de Fomento y Desarrollo Empresarial pretendía, como objetivo preliminar triplicar en el cómputo final la inversión de 100.000 euros asignada a esta fase inicial. En consecuencia, las cifras registradas, que prácticamente cuadruplican el desembolso del Ayuntamiento, “cumplen con creces” el propósito contemplado, según ha indicado este martes la edil del ramo, María de la O Redondo.

La plataforma habilitada por el Consistorio ha registrado hasta 16.546 operaciones con un total de 4.281 usuarios. Los datos aportados por la nueva consultora detallan que 1.003 personas chequearon los 60 euros disponibles, mientras que otras 1.039 canjearon parcialmente el crédito individualmente.

El Ayuntamiento de Lucena prepara para septiembre la segunda fase de la campaña. / Manuel González

El análisis municipal destaca la permanencia de múltiples opciones puesto que, durante las primeras 48 horas ningún comercio agotó por completo el dinero asignado. Posteriormente, en la segunda fase, hasta el 70% de las empresas mantenía saldo operativo.

Valoración positiva

Redondo puntualizaba que “los comercios nos han trasladado una valoración especialmente positiva”, precisando que, desde el gobierno municipal, hubieran deseado anticipar el comienzo de la campaña. En esta misma semana, el Ayuntamiento abonará a los comercios la cuarta y última remesa, desde la sección de Tesorería, por una cuantía de 17.700 euros.

Más adelante, entre septiembre y octubre, el Ayuntamiento activará la segunda fase de la campaña, con otros 100.000 euros extraídos de las arcas municipales. Entre el 1 y el 15 de julio, nuevos establecimientos pueden requerir su inclusión en este formato desarrollado en los últimos años, con la finalidad de estimular las ventas en períodos habitualmente de menor intensidad en el comercio local, evitando la coincidencia, por ejemplo, con períodos de rebajas u otras iniciativas promocionales.