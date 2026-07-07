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Los Blázquez recibe más de 71.000 euros de la Diputación para equipar su gimnasio municipal

La institución provincial financia la dotación de material deportivo, mobiliario y climatización para las instalaciones, cerradas por falta de equipos

Gimnasio de Los Blázquez.

Gimnasio de Los Blázquez. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El municipio de Los Blázquez cuenta ya con nuevos equipos deportivos para su uso por parte de vecinos y vecinas en las instalaciones del gimnasio municipal gracias a una aportación de la Diputación de Córdoba de más de 71.000 euros realizada a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 2022-2023.

El delegado de Infraestructuras en la institución provincial, Andrés Lorite, que ha visitado las instalaciones del gimnasio municipal junto a la alcaldesa de Los Blázquez, María Zulima Perea, ha explicado que “la dotación de equipamiento para el gimnasio era necesaria ya que, tras dos intervenciones recientes sobre su infraestructura -mejoras en la envolvente, cambio de cubierta, reforma de aseos, etcétera-, el edificio no estaba en uso debido a la falta de equipamientos de calidad”.

Las máquinas recién compradas

Por tanto, ha continuado, “hemos contemplado la dotación de equipamiento de material deportivo, como máquinas y accesorios deportivos; de equipamiento auxiliar, como mostrador y estantes; de equipamiento lumínico, como las luminarias de las salas, y, por último, equipamiento destinado a la climatización del edificio”.

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En definitiva, ha señalado Lorite, “gracias a la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Los Blázquez hemos mejorado las instalaciones del gimnasio municipal garantizando las prestaciones ofrecidas a los usuarios, la seguridad del espacio y el correcto desarrollo de la actividad deportiva. No podemos olvidar que la práctica deportiva, la gimnasia de mantenimiento y la actividad física en general son elementales para los vecinos y vecinas de todas las edades”.

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