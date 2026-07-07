Los Blázquez recibe más de 71.000 euros de la Diputación para equipar su gimnasio municipal

El municipio de Los Blázquez cuenta ya con nuevos equipos deportivos para su uso por parte de vecinos y vecinas en las instalaciones del gimnasio municipal gracias a una aportación de la Diputación de Córdoba de más de 71.000 euros realizada a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 2022-2023.

El delegado de Infraestructuras en la institución provincial, Andrés Lorite, que ha visitado las instalaciones del gimnasio municipal junto a la alcaldesa de Los Blázquez, María Zulima Perea, ha explicado que “la dotación de equipamiento para el gimnasio era necesaria ya que, tras dos intervenciones recientes sobre su infraestructura -mejoras en la envolvente, cambio de cubierta, reforma de aseos, etcétera-, el edificio no estaba en uso debido a la falta de equipamientos de calidad”.

Las máquinas recién compradas

Por tanto, ha continuado, “hemos contemplado la dotación de equipamiento de material deportivo, como máquinas y accesorios deportivos; de equipamiento auxiliar, como mostrador y estantes; de equipamiento lumínico, como las luminarias de las salas, y, por último, equipamiento destinado a la climatización del edificio”.

En definitiva, ha señalado Lorite, “gracias a la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Los Blázquez hemos mejorado las instalaciones del gimnasio municipal garantizando las prestaciones ofrecidas a los usuarios, la seguridad del espacio y el correcto desarrollo de la actividad deportiva. No podemos olvidar que la práctica deportiva, la gimnasia de mantenimiento y la actividad física en general son elementales para los vecinos y vecinas de todas las edades”.