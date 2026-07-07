El Ayuntamiento de Pozoblanco abona más de 10.000 euros en ayudas al alquiler joven

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha resuelto y abonado la convocatoria del Plan Alquila Joven, una línea municipal de ayudas destinada a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a jóvenes pozoalbenses de entre 18 y 35 años. En esta edición, el programa ha beneficiado a nueve jóvenes, con una inversión municipal superior a los 10.000 euros.

Esta medida tiene como objetivo apoyar la emancipación juvenil, aliviar el esfuerzo económico que supone el pago del alquiler y contribuir a que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Pozoblanco. Las ayudas permiten cubrir hasta el 50% de la renta mensual, con un límite máximo de 150 euros al mes, convirtiéndose en un respaldo directo para quienes residen en el municipio en régimen de alquiler.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha destacado que “el Plan Alquila Joven es una herramienta útil, directa y necesaria para apoyar a nuestros jóvenes en uno de los momentos más importantes de su vida, como es el inicio de su independencia”.

Cabello ha señalado que “facilitar el acceso a la vivienda es también trabajar por el futuro de Pozoblanco, porque cada joven que puede quedarse aquí, vivir aquí y construir aquí su proyecto personal y profesional contribuye al desarrollo de nuestra ciudad”.

El regidor ha subrayado que “estas ayudas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la juventud pozoalbense, no desde las palabras, sino con medidas concretas que llegan directamente a quienes lo necesitan”. En este sentido, ha añadido que “seguir impulsando políticas de vivienda, empleo, formación, ocio y participación juvenil es fundamental para fijar población y generar oportunidades reales en Pozoblanco”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, María Fernández, ha puesto en valor la resolución y abono de esta convocatoria, señalando que “nueve jóvenes pozoalbenses han recibido una ayuda que supone un apoyo importante para hacer frente al alquiler y avanzar en su emancipación”. Fernández ha explicado que “el Plan Alquila Joven está pensado para acompañar a la juventud en una etapa clave, reduciendo parte de la carga económica que supone vivir de forma independiente”.

La edil ha recordado que “este programa se viene desarrollando de forma continuada desde 2017 y ha permitido ayudar a numerosos jóvenes del municipio, consolidándose como una medida estable dentro de las políticas municipales de juventud”. Asimismo, ha destacado que “desde el Punto Joven se ha ofrecido información y acompañamiento durante todo el proceso, facilitando la tramitación y resolviendo las dudas de los solicitantes”.