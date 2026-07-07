Las asociaciones agrarias y las cooperativas defienden las plantas de biogás de Córdoba: "No son una amenaza para el campo"

Las organizaciones agrarias mayoritarias (Asaja, COAG y UPA), así como la asociación Cooperativas Agroalimentarias, han tomado posición sobre un tema que afecta de lleno al campo cordobés: la instalación de plantas de biogás, o su versión más de biometano. Frente al rechazo social y político en ayuntamientos de todo signo político, el sector agrícola considera que estas fábricas de energía son verde son necesarias para el agro y ofrecen más beneficios que perjuicios.

En un comunicado conjunto, las asociaciones agrarias explican su postura: "Las plantas de biometano son una oportunidad para transformar los subproductos de la provincia de Córdoba". De ahí que se muestren "receptivas" a las plantas proyectadas en la provincia de Córdoba, que suman casi una veintena de proyectos en distintas fases de tramitación. Por ahora sólo hay tres operativas, ligadas a empresas públicas como Epremasa o Emacsa y la cooperativa Covap.

En opinión del sector, estas instalaciones "generarían empleo, valor añadido y nuevas oportunidades económicas y medioambientales para agricultores y ganaderos". Eso sí, reclaman a las administraciones "más información clara y veraz sobre sus beneficios y posibles perjuicios".

El rechazo social y político se centra en el transporte de la materia prima que usan las fábricas de biogás, compuesto de biomasa que por lo general se obtiene de la actividad agrícola cercana. En el caso de la provincia de Córdoba, el principal combustible sería el alperujo procedente de la obtención de aceite de oliva. Por cada kilo de aceite de oliva, de media se obtienen cuatro kilos de orujo que pueden ser quemados en plantas como las de Oleícola El Tejar. Las fábricas de biogás, por contra, realizan una digestión de la materia orgánica y la convierten en un combustible que puede comercializarse a través de los gasoductos ya existentes; otro subproducto conocido como digestato es en realidad un fertilizante para el campo.

La "doble ventaja" de las plantas de biometano

El sector productor de Córdoba entiende que el biometano "no es una amenaza para el campo, sino una oportunidad que se está empezando a comprender. De hecho, son los residuos ganaderos y agrícolas los que alimentan las plantas de biogás y biometano".

De ahí que las organizaciones agrarias y las cooperativas consideren que ofrecen una doble ventaja: gestionar de manera eficiente los residuos agrícolas y ganaderos y, al mismo tiempo, crear oportunidades económicas para los pequeños productores. Para el sector olivarero de Córdoba supone una doble ganancia, puesto que puede mejorar la situación económica y ambiental y obtener una fuente de ingresos adicional.

Asimismo, las asociaciones agrarias consideran "normal que la sociedad tenga dudas", por lo que reclaman a las administraciones un ejercicio de transparencia y comunicación para que, "una vez que los vecinos estén bien informados, conozcan los efectos positivos, y también negativos, de las plantas de biometano".

Tuberías de extracción de biogás en el vertedero de la planta de tratamiento de la Diputación en Montalbán. / Manuel Murillo

Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba intentan rebatir en su comunicado una de las grandes dudas que tienen los vecinos: "Muchos temen que estas plantas vayan a atraer macrogranjas, una posibilidad que no tiene base, puesto que ninguna empresa construye una planta de biometano, que cuesta millones de euros, sin tener asegurado con antelación el suministro de materia prima, que ya ha de existir".

En Europa hay, según los datos de las asociaciones del sector, 1.548 plantas de biometano operativas, de las cuales más del 75% están conectadas a redes de transporte o distribución de gas. Este número ha crecido significativamente en los últimos años en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, que son líderes en este ámbito y concentran la mayoría de las instalaciones, integrando el biometano en sus redes de gas natural.