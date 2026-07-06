La reurbanización del casco histórico de Baena centra los proyectos del PFEA 2026-2027 con una inversión de 1,6 millones de euros

Baena ha presentado los proyectos que concurren al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2026-2027, que movilizarán una inversión de 1,6 millones de euros destinada principalmente a la reurbanización del casco histórico, la segunda fase de la remodelación del parque Ramón Santaella y una actuación en Albendín. La alcaldesa, María Jesús Serrano, y el concejal de Casco Histórico, David Bazuelo, han dado a conocer el contenido de las actuaciones desde la calle Palomarejo, uno de los espacios incluidos en el programa.

Serrano ha explicado que el equipo de gobierno mantiene su apuesta por la recuperación de la Almedina, dando continuidad a las intervenciones realizadas durante los últimos años en distintas calles del conjunto histórico. En este sentido, ha señalado que el objetivo es actuar en vías que nunca habían sido objeto de una reurbanización integral durante el periodo democrático.

La alcaldesa ha destacado que la calle Palomarejo presenta importantes deficiencias en las redes de abastecimiento y saneamiento, con posibles fugas que afectan a otras zonas de la Almedina, motivo por el que se ha considerado prioritaria su renovación.

El programa contará con una inversión total de 1,6 millones de euros, la misma asignación recibida en la anterior convocatoria. Serrano ha recordado que el 80% de la financiación destinada a mano de obra procede del Gobierno de España, mientras que los materiales son financiados conjuntamente por la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Baena.

Así será la distribución

Los fondos se distribuirán en cuatro grandes actuaciones. Tres de ellas se ejecutarán en Baena y una en Albendín. En el casco histórico se actuará sobre las calles Palomarejo y Arriba, con una inversión cercana a los 314.000 euros, y en una primera fase de las zonas de Cava y Cambroncillo, con un presupuesto aproximado de 345.000 euros.

El proyecto de mayor cuantía será la segunda fase de la remodelación del parque Ramón Santaella, que contará con una inversión de 882.000 euros. Serrano ha explicado que la actuación permitirá completar la intervención iniciada este año, mejorando especialmente la seguridad en la zona de las columnas, la petanca y el estanque, además de convertir el parque en un espacio más accesible, sostenible y cómodo para la ciudadanía.

En Albendín, el PFEA permitirá desarrollar la urbanización del entorno de la Cruz Misionera tras la adquisición municipal del solar donde se ubica este enclave emblemático. La actuación, valorada en 157.000 euros, contempla la creación de itinerarios peatonales accesibles, una zona de recreo y nuevos espacios de aparcamiento para los vecinos.

Mejores redes de abastecimiento y saneamiento

Respecto a las obras de Palomarejo y calle Arriba, Bazuelo ha explicado que contemplan la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, la eliminación de problemas de humedades que afectan a viviendas de calles próximas y la pavimentación con adoquín de granito flameado, con el objetivo de dotar de una imagen homogénea al conjunto histórico. Además, se mejorará el entorno del mirador situado junto al Arco Oscuro.

En cuanto a la actuación en Cava y Cambroncillo, Bazuelo ha señalado que permitirá resolver los problemas de hundimientos y saneamiento existentes, además de recuperar uno de los pocos espacios abiertos de la Almedina mediante la creación de un parque de biodiversidad, una zona infantil, espacios para el ejercicio de las personas mayores y nuevas plantaciones de arbolado que funcionarán como refugio climático.

Las autoridades presentan las actuaciones en Baena con cargo al PFEA. / Juan Carlos Roldán

Durante la comparecencia, la alcaldesa también ha anunciado que el conjunto de actuaciones del PFEA generará un total de 554 contratos entre peones y oficiales. Asimismo, ha destacado que, por primera vez, el Ayuntamiento ha presentado la convocatoria con todos los proyectos completamente redactados, lo que permitirá agilizar el inicio de las obras una vez se autorice su ejecución a finales de año gracias al refuerzo del área municipal de Arquitectura.