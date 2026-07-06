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La residencia de mayores de Torrecampo incrementa su capacidad en 15 plazas tras la finalización de las obras de ampliación

Representantes municipales y el vicepresidente de la Diputación de Córdoba firman el acta de recepción de las obras de ampliación

Firma del acta de recepción de las obras de ampliación de la residencia de mayores de Torrecampo.

Firma del acta de recepción de las obras de ampliación de la residencia de mayores de Torrecampo. / MARIBEL PASTOR

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Antonio Manuel Caballero

Los Pedroches

En la mañana de este lunes, el Ayuntamiento de Torrecampo ha recibido la visita de Andrés Lorite, vicepresidente de la Diputación de Córdoba, con motivo de la firma del acta de recepción de las obras de ampliación de la Residencia de Mayores de Torrecampo, una actuación muy importante para seguir reforzando la atención a nuestros mayores.

Esta actuación estaba contemplada dentro de los Planes Provinciales de la Diputación de Córdoba correspondientes al periodo 2019-2023, si bien durante la anterior legislatura el proyecto encontró distintas dificultades y no llegó a ejecutarse ni a licitarse. Ha sido en la presente legislatura cuando, de la mano de la Diputación de Córdoba y a través de un procedimiento negociado sin publicidad, se ha podido impulsar definitivamente esta obra, que ha sido ejecutada por la empresa Promotora Alcaracejos.

Nuevas habitaciones y plazas

Con la firma del acta de recepción, la actuación queda finalizada y las nuevas habitaciones y espacios construidos se encuentran ya terminados. La ampliación permitirá incrementar la capacidad del centro y mejorar sus prestaciones, quedando ahora pendiente la correspondiente acreditación administrativa.

Tras la modificación del proyecto inicial, la ampliación supondrá finalmente la incorporación de 15 nuevas plazas a las 44 ya existentes, por lo que la Residencia de Mayores de Torrecampo pasará a contar con un total de 59 plazas.

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"Desde el Ayuntamiento de Torrecampo valoramos muy positivamente la culminación de esta actuación, que permitirá seguir mejorando un servicio esencial para el municipio y dar respuesta a las necesidades de nuestros mayores y sus familias", han expresado.

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