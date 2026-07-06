Los regantes exigen de nuevo la cesión de las presas de La Breña y el Arenoso a la CHG

Los regantes han vuelto a solicitar al Gobierno central que traspase a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la gestión de dos embalses situados en la provincia de Córdoba, como son La Breña II y el Arenoso, que actualmente siguen controlados por la empresa estatal Acuaes.

La exigencia ha sido planteada durante la celebración de una junta de explotación de la CHG celebrada en la mañana de este lunes en Sevilla, según ha informado la asociación de regantes Feragua en un comunicado. Los agricultores recuerdan que hace un año el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comprometió a realizar este traspaso, pero aún no se han producido avances.

El cambio de titularidad no es una mera cuestión administrativa sino un trámite complejo. Casi todos los grandes embalses de la cuenca dependen directamente de la CHG, pero La Breña II y el Arenoso se mantienen bajo control de Acuaes. La consecuencia, según Feragua, es un sobrecoste en el canon que pagan los regantes por usar el agua de esas infraestructuras, derivado de la repercusión del IVA, mayores costes de amortización y pagos por la explotación superiores a los que tienen los pantanos de la CHG.

Estación de bombeo de la presa del Arenoso. / CÓRDOBA

En un comunicado, los regantes han señalado que este traspaso es necesario "para corregir los abusivos cánones y tarifas que soportan de ambos embalses". Y aunque aseguran tener constancia de la creación de un grupo de trabajo sobre el asunto en el Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende Acuaes), "no hay avances o no son conocidos, mientras los regantes continúan soportando unas cargas económicas completamente desproporcionadas".

Feragua ha anunciado que volverá a recurrir los cánones correspondientes a Breña II y Arenoso, al entender que "perpetúan una situación de agravio respecto al resto de infraestructuras de regulación de la cuenca".

Insumisión fiscal como protesta

A finales del año pasado, el colectivo de regantes conminó a sus asociados a seguir una política de insumisión fiscal dejando de abonar el canon, recurriendo el mismo. Este periódico ha intentado sin éxito conocer si la medida propuesta por Feragua se llevó a cabo.

La última subida del canon anunciada por Acuaes provocó las airadas protestas de los agricultores. Para el año pasado, se estableció un incremento del 45% respecto al ejercicio anterior, elevando hasta 51,5 euros por hectárea el canon de regulación de las presas de La Breña y el Arenoso, triplicando las taridas que había hace una década.

Además, los regantes recuerdan que están pagando por algunas infraestructuras, como estaciones de bombeo, que no están dando el servicio que abonan.