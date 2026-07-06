El Oratorio vuelve a marcar el verano pozoalbense

Muchas son las generaciones de pozoalbenses que no conciben sus veranos sin las tardes en los patios del colegio salesiano San José, disfrutando y conviviendo en el Oratorio, que este año celebra su 45ª edición manteniendo el espíritu que sigue enganchando a los más jóvenes. De lunes a viernes, cada tarde los patios se llenan de niños y niñas que disfrutan con los juegos propuestos y las noches quedan reservadas para las tradicionales competiciones deportivas de fútbol y baloncesto en categoría adulta, además de para otras actividades.

Enrolados en diferentes equipos -alegría, bondad, compañerismo y dinamismo- la estructura se mantiene a lo largo de los años gracias a decenas de coordinadores y animadores. Andrés Redondo es el coordinador del oratorio infantil y explica que en esta edición se cuenta con unos 450 niños, 130 animadores y 15 coordinadores, unos números que hablan de un engranaje complejo de poner en marcha. «La primera semana siempre resulta algo desconcertante porque empezamos sin saber el nivel de asistencia y participación. Sin embargo, desde el primer día hemos recibido una respuesta muy ilusionante».

Andrés Redondo cuenta que coordinar una actividad de esta índole significa «mucho más que organizar un campamento de verano, como podría ocurrir en cualquier otro lugar. Supone dar continuidad a una forma de educar y de entender la vida que me ha acompañado desde mi infancia. Es una oportunidad para transmitir a otros niños y animadores los valores que yo mismo recibí, abriendo las puertas del Oratorio también a quienes no han crecido en el colegio Salesiano. Si hay algo que caracteriza a este Oratorio es su capacidad para unir a todo un pueblo. Con el paso de los años, generaciones enteras de Pozoblanco han pasado por estos patios durante el mes de julio. El Oratorio es de todos y para todos: da igual el colegio en el que hayas estudiado o cuáles sean tus raíces».

Una ilusión compartida

Las tardes comienzan de manera conjunta, con dinámicas grupales para luego ya afrontar los juegos y deportes que tocan ese día. La competición está presente, pero siempre respetando los valores asociados al deporte.

Marta Bermudo y Sofía Fernández son dos de las animadoras de este año. La primera lo hace con experiencia, porque es su tercera vez ejerciendo esta labor, mientras que la segunda se estrena. A ambas les une el haber conocido el Oratorio por el boca a boca y el deseo de participar en una actividad emblemática de la localidad. «Llevo tres años pero es como si llevara toda la vida porque es lo que te hacen sentir», explica Bermudo, que asegura que «las tardes allí me aportan mucha alegría y calma porque es muy bonito que un niño venga a darte un abrazo, poder enseñarles, cuidarles y acompañarles».

Transmitir esas sensaciones se convierte en esencial para que la red de animadores no se pierda y eso le pasó a Sofía Fernández que se ha convertido en animadora por primera vez tras «saber que todas mis amigas ya lo habían sido y me contaban que se lo pasaban muy bien». La primera semana deja «muy buenas sensaciones» y la idea de que sumarse a este proyecto ha sido un acierto.

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Son parte de un engranaje que permite que el Oratorio salesiano se encamine hacia su medio siglo de vida con los colores amarillo, azul, verde y rojo -atendiendo a cada equipo- volviendo a marcar las tardes veraniegas, que en Pozoblanco son sinónimo de alegría, bondad, compañerismo y dinamismo. Una forma de conocer a gente, de entablar relaciones y también de seguir conciliando en estos meses estivales donde el Oratorio también es cómplice para que muchas familias puedan equilibrar la vida laboral y familiar, al menos durante el mes de julio.