La Junta de Andalucía arregla tres caminos rurales en Palma del Río por valor de 72.000 euros

El delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, junto a la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, han visitado este lunes 6 de julio las obras ejecutadas en el camino del Puente tras los daños provocados por el tren de borrascas este verano. Según ha confirmado la alcaldesa, “el Ayuntamiento solicitó subvenciones para el arreglo de 21 caminos” que se han visto afectados y que son imprescindibles para la agricultura, la ganadería “y también para nuestros diseminados”, como ha indicado la regidora.

El importe total de las ayudas solicitadas es de 265.000 euros, de los que 72.000 euros son los que ha aportado la Junta de Andalucía para tres vías: el camino del Puente, el camino de La Campana y el camino de Las Huertas. “Hay que dar las gracias a la rapidez con la que ha actuado la Junta de Andalucía”, exponía la regidora indicando también que “todavía estamos esperando el importe y la subvención del Gobierno de España para poder ejecutar obras que son muy necesarias en el resto de los caminos”.

Los tres caminos que arregla la Junta

Los tres caminos cuyo arreglo la Junta de Andalucía ejecuta en Palma del Río se benefician del Plan Actúa que el Gobierno andaluz puso en marcha tras el enjambre de borrascas. “Estaban cortados o intransitables”, ha comentado el delegado de Agricultura expresando que existen “ya ejecutadas dos terceras partes” de estas actuaciones. Acosta ha explicado que en el camino del Puente “se ha actuado en más de 230 metros con una losa de hormigón para no solamente recuperar el camino a su estado anterior, sino dejar ya un camino que sea transitable durante muchos años y que en futuras borrascas no volvamos a sufrir una pérdida del camino”.

Matilde Este y Francisco Acosta, este lunes en Palma del Río. / José Muñoz Caro

Desde Agricultura consideran vital la ejecución de estas acciones en caminos de la provincia. Hay 244 vías para arreglar, según el propio delegado, en toda la provincia y considera que son importantes porque, según el delegado, “cumplen una función fundamental, no solamente para dar acceso a esas explotaciones agrícolas, a esas huertas o a esos campos para nuestros agricultores, sino también para poder sacar la mercancía que es de lo que viven nuestros pueblos”.

Desde la Junta de Andalucía prevén que para la nueva campaña todos los arreglos de caminos en la provincia estén ejecutados. Hay prevista una inversión aproximada de 11,4 millones de euros en 244 caminos de toda la provincia. Los trabajos se han organizado en cinco lotes territoriales que garantizarán infraestructuras duraderas a largo plazo.