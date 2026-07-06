El Imibic contrata a 14 estudiantes de ciencias sanitarias con becas de la Diputación de Córdoba

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Diputación Provincial han puesto en marcha por vez primera el programa I+D Talent, gracias al cual 14 alumnos de especialidades sanitarias podrán formarse en este centro de investigación a través de una serie de becas. El director del Imibic, Pablo Pérez, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, han dado la bienvenida este lunes a algunos de los estudiantes.

Diez de los contratos de formación ya han sido realizados y sus beneficiarios llevan unas semanas trabajando y aprendiendo en el Instituto Maimónides. Son estudiantes de grado que están realizando prácticas en el centro, procedentes de carreras relacionadas con la salud como Biomedicina o Farmacia, según ha precisado Pérez. Los otros cuatro se incorporarán en breve, son estudiantes predoctorales y entre ellos hay dos que proceden de la Formación Profesional.

Jóvenes investigadores del Imibic. / Manuel Murillo

El coste de este programa de becas es de 100.000 euros que aporta la Diputación Provincial de Córdoba, tal como ha señalado el presidente de la institución. No obstante, Fuentes ha precisado que la intención es no solo mantener la continuidad del programa, sino incluso duplicar la inversión en próximos ejercicios.

Los objetivos del plan

El mandatario ha explicado que el objetivo del plan I+D Talent es "poner sentido común a un proceso de investigación, de innovación, de participación del talento cordobés, de gente que quiere investigar para mejorar la vida de los demás". Además, ha mencionado que "tenemos que hacer un esfuerzo los cordobeses por visibilizar, reconocer y poner en valor lo que es el Imibic, un instituto de investigación de un nivel absolutamente impresionante y eso los cordobeses y las cordobesas no lo reconocemos".

Por su parte, Pablo Pérez ha destacado algunas de las líneas de investigación en las que trabajarán los jóvenes becados: "Estamos sembrando futuro y eso es lo que estamos haciendo con estos jóvenes, que están investigando áreas muy diferentes, desde la enfermedad de Alzheimer hasta algunos problemas del cáncer para intentar identificar marcadores que permitan hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos".