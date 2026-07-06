La CHG adjudica el estudio para llevar agua desde el Arenoso hasta Montoro

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acaba de dar un paso importante para llevar a cabo un trasvase interior, dentro de la misma cuenca (y sin salir de la provincia). Fuentes del organismo estatal han confirmado a este medio que ya está adjudicado y elaborándose el proyecto técnico para conectar la presa del Arenoso con la planta potabilizadora (ETAP) de Montoro, ambos en la franja oriental del valle del Guadalquivir a su paso por la provincia.

El presupuesto de adjudicación supera por poco los 73.000 euros y el plazo de redacción de los documentos es de nueve meses. Los trabajos comenzaron a principios del mes pasado, por lo que para comienzos del próximo año ya debería estar terminado. En ese texto se detallarán los costes de la obra civil y otros trabajos que serán necesarios para culminar el trasvase.

El mal estado de la presa

La obra está motivada por el mal estado del muro de Martín Gonzalo, que presenta fisuras o desperfectos estructurales en la pantalla de la presa, que han provocado filtraciones y pérdidas de agua. La CHG ya ha intervenido en varias ocasiones de urgencia para solucionar algunos problemas.

La reparación definitiva de la presa requiere de una operación compleja como es el vaciado de un pantano. En la actualidad, los ocho municipios de la zona y sus más de 42.000 habitantes se abastecen exclusivamente del Martín Gonzalo. La del Arenoso, por contra, no sirve para el consumo humano sino para los regadíos, la producción eléctrica y el bombeo de agua desde el Guadalquivir.

Las alternativas

La conexión del Arenoso con la ETAP de Martín Gonzalo, unos kilómetros más abajo de la presa homónima, vendrá a paliar este déficit y permitirá vaciar el embalse dañado sin dejar de abastecer a la población. La CHG recuerda que «puesto que de Martín Gonzalo depende el abastecimiento de la zona oriental de la provincia de Córdoba, no podemos dejarlo sin agua. Por ello, hay que ejecutar la conexión con la presa del Arenoso».

La Confederación estudió tres alternativas para garantizar el suministro de la comarca. Las tres opciones planteadas históricamente y que se recogen en el proyecto eran la rehabilitación del sistema de abastecimiento de emergencia desde el Guadalquivir aguas arriba de Montoro; un nuevo bombeo y conducción desde el embalse de Yeguas y un nuevo bombeo y conducción desde el embalse del Arenoso, la opción que finalmente ha sido elegida.

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La conexión del Arenoso con la ETAP de Montoro tiene menor longitud (7 a 9 km) que la de Yeguas, con una elevación total similar (120 metros) y con menor afección a zonas ZEC (Zona de Especial Conservación), por lo que la CHG la consideró como la más conveniente.