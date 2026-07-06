Infraestructuras hidráulicas
La CHG adjudica el estudio para llevar agua desde el Arenoso hasta Montoro
El proyecto ha sido encargado ya a una consultora por un importe superior a los 73.000 euros n El plazo para la elaboración de documentos, un proceso que comenzó en junio, es de nueve meses
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acaba de dar un paso importante para llevar a cabo un trasvase interior, dentro de la misma cuenca (y sin salir de la provincia). Fuentes del organismo estatal han confirmado a este medio que ya está adjudicado y elaborándose el proyecto técnico para conectar la presa del Arenoso con la planta potabilizadora (ETAP) de Montoro, ambos en la franja oriental del valle del Guadalquivir a su paso por la provincia.
El presupuesto de adjudicación supera por poco los 73.000 euros y el plazo de redacción de los documentos es de nueve meses. Los trabajos comenzaron a principios del mes pasado, por lo que para comienzos del próximo año ya debería estar terminado. En ese texto se detallarán los costes de la obra civil y otros trabajos que serán necesarios para culminar el trasvase.
El mal estado de la presa
La obra está motivada por el mal estado del muro de Martín Gonzalo, que presenta fisuras o desperfectos estructurales en la pantalla de la presa, que han provocado filtraciones y pérdidas de agua. La CHG ya ha intervenido en varias ocasiones de urgencia para solucionar algunos problemas.
La reparación definitiva de la presa requiere de una operación compleja como es el vaciado de un pantano. En la actualidad, los ocho municipios de la zona y sus más de 42.000 habitantes se abastecen exclusivamente del Martín Gonzalo. La del Arenoso, por contra, no sirve para el consumo humano sino para los regadíos, la producción eléctrica y el bombeo de agua desde el Guadalquivir.
Las alternativas
La conexión del Arenoso con la ETAP de Martín Gonzalo, unos kilómetros más abajo de la presa homónima, vendrá a paliar este déficit y permitirá vaciar el embalse dañado sin dejar de abastecer a la población. La CHG recuerda que «puesto que de Martín Gonzalo depende el abastecimiento de la zona oriental de la provincia de Córdoba, no podemos dejarlo sin agua. Por ello, hay que ejecutar la conexión con la presa del Arenoso».
La Confederación estudió tres alternativas para garantizar el suministro de la comarca. Las tres opciones planteadas históricamente y que se recogen en el proyecto eran la rehabilitación del sistema de abastecimiento de emergencia desde el Guadalquivir aguas arriba de Montoro; un nuevo bombeo y conducción desde el embalse de Yeguas y un nuevo bombeo y conducción desde el embalse del Arenoso, la opción que finalmente ha sido elegida.
La conexión del Arenoso con la ETAP de Montoro tiene menor longitud (7 a 9 km) que la de Yeguas, con una elevación total similar (120 metros) y con menor afección a zonas ZEC (Zona de Especial Conservación), por lo que la CHG la consideró como la más conveniente.
- El pueblo hoy cordobés que tuvo dos nombres, dos marquesados y dos provincias hasta 1834
- Cierran un restaurante de la provincia de Córdoba por 'graves deficiencias' higiénicas: alimentos caducados, sin control y almacenados junto a animales
- El alma de Moriles se embotella en un nuevo hotel boutique: abre Moriles Wine Lodge en la Campiña Sur de Córdoba
- Un incendio forestal moviliza medios aéreos y terrestres en la Sierra del Castillo, en Los Blázquez
- Las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches arrancan con un multitudinario desfile y homenaje a los mayores
- Endesa detecta 130 enganches ilegales a la luz en la barriada del Quinto Centenario de Palma del Río
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- Fuente Obejuna recupera una joya del plateresco cordobés tras la restauración del retablo mayor de la parroquia Nuestra Señora del Castillo